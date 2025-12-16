Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε στην έκθεση του Μονάχου το περασμένο φθινόπωρο, η smart κάνει ένα ακόμα βήμα προς την αποκάλυψη της νέας γενιάς του μοντέλου που την καθιέρωσε.

Ο λόγος φυσικά για το fortwo ή σύμφωνα με τη νέα λογική ονοματοδοσίας της smart, #2 το οποίο αναμένεται να αποκαλυφθεί εντός του 2026. Μέχρι τότε η μάρκα δίνει μια γεύση από τις δοκιμές εξέλιξης επιβεβαιώνοντας τα όσα έχουν αφήσει να εννοηθεί τα πρώτα teasers.

Tο σημαντικότερο προφανώς είναι ότι το νέο smart #2 θα διατηρήσει το εξαιρετικά περιορισμένο αποτύπωμά του, εξαλείφοντας εντελώς τους προβόλους μπροστά και πίσω. Το αποτέλεσμα προφανώς θα είναι επίσης διθέσιο όπως ίσχυε διαχρονικά για το μοντέλο.

Παρά την αναγνωρίσιμη σιλουέτα του, η smart δηλώνει ότι το νέο smart #2 θα έχει μια εντελώς νέα αισθητική ταυτότητα την οποία θα επιμεληθούν τα σχεδιαστήρια της Mercedes-Benz. Αφετηρία του θα αποτελέσει μια νέα αρχιτεκτονική με την κωδικοποίηση Electric Compact Architecture (ECA) η οποία θα συνδυάζεται με νέας τεχνολογίας ηλεκτρικούς κινητήρες οι οποίοι «θα εξασφαλίζουν μια αστική οδηγική εμπειρία που δεν θα μοιάζει με οτιδήποτε άλλο», σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω πλατφόρμα θα εξελιχθεί από τις Mercedes και Geely στις οποίες ανήκει εξίσου η smart εξελίσσεται ειδικά για την περίσταση του smart #2, αποτελώντας ένα μεγάλο στοίχημα και για τους δύο ομίλους. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η αγορά προτεραιότητα για το νέο μοντέλο είναι η ευρωπαϊκή και με βάση ακριβώς τα ζητούμενα της συγκεκριμένης αγοράς θα εξελιχθεί.