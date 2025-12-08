H smart συνεχίζει την επεκτατική προϊοντική πολιτική της, αποκαλύπτοντας αρχικά για την αγορά της Κίνας, ένα sedan που αυτονόητα αποτελεί και το πρώτο της ιστορίας της.

Αν και προφανώς αναγνωρίζει κανείς στο σμίλεμα των γραμμών του, τη σχεδιαστική γλώσσα που έδωσε και τα #1, #3 αλλά και #5, είναι εξίσου σαφής και η διαφοροποίηση που επιβάλλει το αμάξωμα των τριών όγκων αλλά και ορισμένες λεπτομέρειες όπως η τοποθέτηση του αισθητήρα LiDAR ψηλά στο παρμπρίζ καθώς και η παρουσία μιας μεγάλης ενεργής αεροτομής στο πίσω τμήμα. Επίσης προφανώς η λωρίδα που ενώνει τα μπροστινά φωτιστικά σώματα κρύβει ακόμα περισσότερα συστήματα επιτήρησης για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Το smart #6 έχει μήκος 4,906 μ. πλάτος 1,922 μ. και ύψος 1,508 ενώ διαθέτει και μεταξόνιο 2,926 μέτρων, διαστάσεις που το κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με την BMW Σειρά 3. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν δείγματα γραφής από το εσωτερικό του, προφανώς θα αντλήσει επιρροές από το νεότερο #5 το οποίο περιλαμβάνει οθόνη 13,0 ιντσών για το infotainment και 10,25 ιντσών για τον πίνακα οργάνων ενώ προσφέρεται η επιλογή και για μια τρίτη οθόνη για τον συνοδηγό.

Στην Κίνα το #6 θα διατεθεί ως plug-in υβριδικό με το ίδιο σύνολο που εφοδιάζει εκεί το #5 EHD και αποτελείται από κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου, ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία προσφέροντας ισχύ 435 ίππων, συνδυαστική αυτονομία 1.810 χλμ. και αμιγώς ηλεκτρική 284 χλμ. Ωστόσο, με δεδομένη τη στρατηγική της φίρμας για την Ευρώπη το #6 αναμένεται να έρθει στη Γηραιά Ήπειρο ως αμιγώς ηλεκτρικό όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της.