Η απόκτηση της τριάδας των αμιγώς ηλεκτρικών SUV της smart που εκτός από την EV τεχνολογία αιχμής, ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό στυλ και ουσίας γίνεται πλέον ευκολότερη και πιο προσιτή μέσω του νέου προωθητικού προγράμματος της smart, το οποίο πλαισιώνεται με το πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart, επιφυλάσσοντας για τους δυνητικούς ιδιοκτήτες τους όφελος έως και 5.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού των smart #1 και #3 και θα διαρκέσει για τις παραγγελίες που θα υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, μειώνοντας ουσιαστικά την τιμή τους κατά 5.000 ευρώ, ποσό που υπολογίζεται πλέον, φυσικά, της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Εν είδει υπενθύμισης τα smart #1 και smart #3 εκπροσωπούν μια εναλλακτική πραγματικότητα στον κόσμο των ηλεκτρικών premium SUV καθώς συνδυάζουν το καινοτόμο design με την τεχνολογία αιχμής αλλά και την χρηστικότητα.

Με λιτές γραμμές, δυναμικές καμπύλες, κρυφές χειρολαβές, πόρτες χωρίς πλαίσιο και πανοραμική ηλιοροφή, τα smart #1 και #3 συνδυάζουν στυλ και ουσία, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης που υπόσχεται συγκινήσεις όσο και άνεση.

Στην περίπτωση του επιβλητικού smart #5 το, του πρώτου αντίστοιχου μεγέθους SUV της μάρκας που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, το όφελος διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ, επίσης ανεξαρτήτως έκδοσης εξοπλισμού. Το πληθωρικό #5 αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής εξέλιξης της μάρκας όπως μαρτυρά άλλωστε και η αρχιτεκτονική των 800 Volt όπου και βασίζεται και ταυτόχρονα μια ηχηρή δήλωση που αποπνέει μια τόλμη τυπική της ταυτότητας της smart.

Παράλληλα με το όφελος, η smart προσφέρει το ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, φιλοδοξώντας να κάνει έτσι την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ.

Το μόνο που έχουν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι να επισκεφτεί έναν από τους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους της smart στην Αθήνα, Λάμδα Star A.E. & Α. Ισμαήλος Α.Ε.