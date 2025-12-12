Στην Μαύρη Θάλασσα και πλέον και στην Κασπία έχει μεταφερθεί ένα μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανίας, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν στόχους που σχετίζονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας (μέσα στις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 4 τέτοια περιστατικά), δηλαδή δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία, ενώ νωρίτερα σημειώθηκε και η πρώτη αντίστοιχη ρωσική επίθεση το τελευταίο διάστημα εναντίον ουκρανικού πλοίου.

Τι λέει η SSO

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση από τις Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων της Ουκρανίας (SSO) επλήγησαν τα ρωσικά πλοία «Kompozitor Rakhmaninov» και «Askar-Sarydzha» στη Θάλασσα της Κασπίας, αφού έλαβαν λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδρομή και το φορτίο τους από μέλη του ρωσικού αντάρτικου κινήματος «Μαύρη Σπίθα (Chernaya Iskra)».

«Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων, σε συνεργασία με το αντάρτικο κίνημα Μαύρη Σπίθα, πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση που κατέφερε πλήγμα σε δύο ρωσικά πλοία κοντά στις ακτές της Δημοκρατίας της Καλμίκια στη Θάλασσα της Κασπίας. Τα πλοία μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό», ανέφεραν οι SSO.

Οι αντάρτες παρείχαν στις ουκρανικές δυνάμεις λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διαδρομή και το φορτίο των πλοίων «Kompozitor Rakhmaninov» και «Askar-Sarydzha». Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα πλοία για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Τα πλοία τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

«Οι Ειδικές Δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν ασύμμετρες ενέργειες με στόχο την αποδυνάμωση των επιθετικών δυνατοτήτων του ρωσικού στρατού», πρόσθεσαν οι SSO.

Τι λένε οι Ρώσοι αντάρτες κατά του Πούτιν

Το κίνημα «Μαύρη Σπίθα» επιβεβαίωσε επίσης την επιχείρηση στη Θάλασσα της Κασπίας.

«Ένα μοναδικό αποτέλεσμα – δύο ρωσικά πλοία που το καθεστώς χρησιμοποιεί για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου υπέστησαν ζημιές στη Θάλασσα της Κασπίας. Κοντά στις ακτές της Δημοκρατίας της Καλμίκια, τα πλοία ‘Askar-Sarydzha’ και ‘Kompozitor Rakhmaninov’, τα οποία μετέφεραν όπλα και εξοπλισμό, δέχθηκαν επίθεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τι είχε προηγηθεί

Στις 11 Δεκεμβρίου, τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ειδικό κέντρο επιχειρήσεων «Άλφα» της SBU έπληξε την πετρελαϊκή πλατφόρμα Filanovsky στη Θάλασσα της Κασπίας, που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Lukoil-Nizhnevolzhskneft. Η επίθεση με drone ανέστειλε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από περισσότερες από 20 γεωτρήσεις.

Νωρίτερα, την 1η Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι επλήγη το ναυπηγείο «Dagdiesel» στο Κασπίσκ. Για να φτάσουν στον στόχο, τα drones διένυσαν 600 χιλιόμετρα πάνω από ρωσικό έδαφος και πέταξαν πάνω από αστικές περιοχές.

Η απάντηση της Μόσχας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά από τις επιθέσεις αυτές, ένα πλοίο (όχι στρατιωτικό) δέχθηκε ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού και έπιασε φωτιά. Αργότερα ανακοινώθηκε ότι τελικά τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση ήταν συνολικά τρία και ανήκαν όλα σε τουρκικές εταιρείες (σημειώνεται ότι ο Πούτιν νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Ερντογάν). Πριν από μερικές ημέρες ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι αν συνεχιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων η ρωσικές δυνάμεις θα αποκλείσουν την Ουκρανία από την πρόσβαση της στην θάλασσα.