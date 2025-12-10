Ακόμα μια επίθεση εναντίον ρωσικού τάνκερ του «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα με τη χρήση των νέων ναυτικών drones Sea Baby εξαπέλυσαν οι Δυνάμεις Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και το Ναυτικό της χώρας, αναφέρει το κρατικό μέσο Suspilne επικαλούμενο πηγές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Το πλοίο με την ονομασία Dashan, υπό σημαία Νήσων Κομορών, κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ με απενεργοποιημένο τον πομποδέκτη του.

Το τάνκερ υπέστη σοβαρές ζημιές και τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά το πλήγμα. Σύμφωνα με τις πηγές, πρόκειται για το τρίτο ρωσικό τάνκερ που δέχεται επίθεση μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Το Dashan μετέφερε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά προϊόντα σε ένα μόνο ταξίδι. Η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ελβετία έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις στο συγκεκριμένο πλοίο επειδή μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο.

BREAKING: Ukrainian “Sea Baby” naval drones have struck another Russian “shadow fleet” oil tanker in the Black Sea. “Dashan” sailed under the flag of Comoros. pic.twitter.com/BBbMKSYQHL — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

Η τρίτη τέτοια επίθεση από τα τέλη Νοεμβρίου

Στις 28 Νοεμβρίου, δύο ακόμη τάνκερ έγιναν στόχος στη Μαύρη Θάλασσα ενώ κατευθύνονταν στο Νοβοροσίσκ. Πρόκειται επίσης για τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιούνται για εξαγωγές πετρελαίου και βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αργότερα έγινε γνωστό ότι τα πλοία αυτά χτυπήθηκαν από τα ναυτικά drones Sea Baby της SBU.

Ο «Σκιώδης Στόλος» της Ρωσίας και οι διεθνείς κυρώσεις

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει έναν «σκιώδη στόλο», ένα δίκτυο τάνκερ που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ο στόλος αυτός επιτρέπει στο Κρεμλίνο να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών προς Κίνα και Ινδία, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, ο «σκιώδης στόλος» περιλαμβάνει πάνω από χίλια τάνκερ, εκ των οποίων τα 238 συμμετέχουν ενεργά στην παράκαμψη κυρώσεων. Τα πλοία αυτά αλλάζουν συχνά σημαία, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού και λειτουργούν χωρίς νόμιμη ασφάλιση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους.