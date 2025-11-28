Δύο είναι τελικά τα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» μεταφοράς πετρελαίου της Ρωσίας στα οποία σημειώθηκαν εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο στενό του Βοσπόρου. Και στα δύο των εκρήξεων ακολούθησαν πυρκαγιές στα μηχανοστάσια, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αμέσως επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες.

Επιχείρηση διάσωσης στο Kairos

Στο δεξαμενόπλοιο Kairos, μήκους 274 μέτρων, σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά ενώ κατευθυνόταν από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση δύο ταχύπλοα διάσωσης, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έφτασαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και τα 25 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια.

Το Kairos κατευθυνόταν προς το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας όταν ανέφερε «εξωτερικό πλήγμα» που προκάλεσε πυρκαγιά 28 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με την Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Αντίστοιχο περιστατικό στο Virat

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και σε άλλο δεξαμενόπλοιο, το Virat, το οποίο φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα μονάδες διάσωσης καθώς και ένα εμπορικό σκάφος να σταλούν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά εντοπίστηκε πυκνός καπνός στο μηχανοστάσιο, όμως τα 20 άτομα του πληρώματος ήταν σε καλή κατάσταση.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat βρίσκονται στην λίστα των πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Έπεσαν πάνω σε νάρκες;

Το Kairos ταξίδευε υπό τη σημαία της Γκάμπια και ήταν έρμα όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca. Σύμφωνα με αναφορές το πλοίο πιθανότατα να χτύπησε νάρκη και κινδυνεύει να βυθιστεί.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και το Virat να έχει πέσει σε νάρκη, αφού από το 2022 και έπειτα στη Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες νάρκες.