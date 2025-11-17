Ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου υγραερίου (LPG), τουρκικής ιδιοκτησίας, χτυπήθηκε σε επίθεση με drone στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι Ιζμάιλ στην περιφέρεια Οδησσού της Ουκρανίας. Το πλοίο, με το όνομα ORINDA, είχε πιάσει λιμάνι μεταφέροντας περίπου 4.000 τόνους υγροποιημένου αερίου όταν δέχθηκε επίθεση από drone. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης το πλήρωμα του είναι ασφαλές.

#Ucrania #Turquia #Rumania Debido a un ataque nocturno de Rusia en la región de #Odesa, se incendió el gasero Orinda bajo bandera turca 🇹🇷 , cargado con gas licuado. El barco transportaba alrededor de 4000 toneladas de gas licuado. A bordo del gasero había 16 marineros,… pic.twitter.com/qaLkJoITP2 — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) November 17, 2025

Την είδηση επιβεβαιώνουν και οι ουκρανικές Αρχές, με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να αναφέρει σε ανάρτηση του στο X πως: «Ένα πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη νότια περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία. Η επίθεση ανάγκασε τη Ρουμανία να εκκενώσει ένα συνοριακό χωριό». Ο Σιμπίχα δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.