Φορώντας περούκα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ξεκίνησε την απόδρασή της από τη Βενεζουέλα τη Δευτέρα 8/12 το απόγευμα.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας προσπαθούσε να φτάσει στη Νορβηγία μέχρι την Τετάρτη για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που κέρδισε για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Πρώτα έπρεπε να μετακινηθεί από τα προάστια του Καράκας, όπου είχε κρυφτεί για έναν χρόνο, σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι, όπου την περίμενε μια βάρκα.

Κατά τη διάρκεια 10 ωρών γεμάτων με άγχος, η Ματσάδο και δύο άτομα που τη βοηθούσαν στην απόδρασή της πέρασαν από 10 στρατιωτικά σημεία ελέγχου, αποφεύγοντας τη σύλληψη κάθε φορά, πριν φτάσουν στην ακτή τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με πηγή κοντά στην επιχείρηση.

Ξεκουράστηκε για λίγες ώρες πριν το επόμενο σκέλος του ταξιδιού της: ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσα από τη θάλασσα της Καραϊβικής προς την Κουρασάο. Η ίδια και οι δύο συνοδοί της ξεκίνησαν με μια τυπική ξύλινη ψαρόβαρκα στις 5 π.μ., με δυνατούς ανέμους και κύματα που επιβράδυναν την πορεία τους.

Η απόδραση της Ματσάδο

Η απόδραση είχε προετοιμαστεί για περίπου δύο μήνες, εκτελούμενη από ένα δίκτυο Βενεζουελάνων που έχει βοηθήσει και άλλους να διαφύγουν από τη χώρα αναφέρει η Wall Street Journal. Η ομάδα δήλωσε ότι έκανε μια σημαντική κλήση στο αμερικανικό στρατιωτικό σώμα πριν βγουν στη θάλασσα, προειδοποιώντας τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή για τους επιβάτες του σκάφους, ώστε να αποφευχθεί μια αεροπορική επίθεση όπως αυτή που έχει πλήξει πάνω από 20 παρόμοια σκάφη τους τελευταίους τρεις μήνες, σκοτώνοντας πάνω από 80 ανθρώπους.

Η Ματσάδο έφτασε στην Κουρασάο γύρω στις 3 μ.μ. την Τρίτη, όπου την υποδέχτηκε ένας ιδιωτικός εργολάβος, ειδικευμένος σε εξαγωγές, που τον είχε βάλει η κυβέρνηση Τραμπ. Εξαντλημένη από το μακρύ ταξίδι, η Ματσάδο έμεινε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Καθώς ανέτειλε ο ήλιος στην Κουρασάο και οι καλεσμένοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο Όσλο, ένα ιδιωτικό τζετ που παρείχε συνεργάτης της από το Μαϊάμι απογειώθηκε από το νησί και κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, με μια στάση στο Μπάνγκορ του Μέιν. Πριν επιβιβαστεί, η Ματσάδο ηχογράφησε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα, ευχαριστώντας «τόσους πολλούς ανθρώπους… [που] έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους» για να μπορέσει να φύγει από τη Βενεζουέλα.

Προσγειώθηκε στην Οσλο την Τετάρτη το βράδυ.

Η απόδρασή της κρατήθηκε τόσο μυστική που το Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωσε στα νορβηγικά Μέσα ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν καθώς ξεκινούσε η τελετή απονομής στο Όσλο. Ο Γιοργκεν Βάτνε Φρύντες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε στην τελετή ότι η ίδια είχε κάνει «ένα ταξίδι ακραίου κινδύνου».

Η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της. «Θα επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα», είπε στο κοινό, που περιλάμβανε Αμερικανούς νομοθέτες, διεθνείς υποστηρικτές και ξένους ηγέτες.

Η Ματσάδο ετοιμάζει περιοδείες

Μετά την άφιξή της στο Όσλο, η Ματσάδο στάθηκε στο μπαλκόνι του Grand Hotel στο κέντρο της πόλης και χαιρέτησε τους υποστηρικτές της. Αυτοί φώναζαν «valiente»στα ισπανικά «γενναία»- και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Βενεζουέλας.

«Ακόμα προσπαθώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι επιτέλους εδώ στο Όσλο», είπε η Ματσάδο σε συνέντευξη στο BBC. Τώρα σκοπεύει να ξεκουραστεί για λίγες μέρες. Ζούσε σε εντελώς απομονωμένο μέρος και δεν έτρωγε καλά. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, σκοπεύει να περιοδεύσει σε ευρωπαϊκές χώρες για να συγκεντρώσει υποστήριξη για την υπόθεση της Βενεζουέλας, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και την Ουάσινγκτον.

Το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι υποστηρικτές της και οι ξένοι αξιωματούχοι καθόντουσαν για δείπνο πέντε πιάτων σε ειδική σερβίτσια Νόμπελ στην αίθουσα δεξιώσεων του Grand Hotel της Οσλο, οι λεπτομέρειες της απόδρασης της Μάτσαδο κυκλοφορούσαν μεταξύ των καλεσμένων, σύμφωνα με Αμερικανούς και Βενεζουελάνους συμμετέχοντες.

Στην Καράκας, η Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τη Ματσάδο και την αντιπολίτευση ότι εργάζονται για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων των ΗΠΑ για να λεηλατήσουν τον τεράστιο πλούτο πετρελαίου και ορυκτών της Βενεζουέλας. «Το σόου απέτυχε. Η κυρία δεν εμφανίστηκε», είπε. «Αυτοί οι ακραίοι, φασιστικοί υπηρέτες που ζητούν αποκλεισμούς, εισβολές και βομβαρδισμούς κατά της Βενεζουέλας θα ηττηθούν ξανά, όπως ακριβώς κατέρρευσε το φτηνό τους σόου στη Νορβηγία».

Η αναχώρηση από τη χώρα συνεπάγεται τον κίνδυνο ότι η Ματσάδο μπορεί να μην μπορέσει να επιστρέψει. Μπορεί να μειώσει την επιρροή της στο εσωτερικό, όπως έχει συμβεί σε αρκετούς ηγέτες της αντιπολίτευσης που εξαναγκάστηκαν σε εξορία στο παρελθόν. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σαάμπ, δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρείτο φυγάς αν ταξίδευε στη Νορβηγία.

Ματσάδο: «Ο Μαδούρο κήρυξε πόλεμο»

Οι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι η παρουσία της Ματσάδο εκτός της χώρας θα ενισχύσει τον αγώνα τους, επιτρέποντάς της να ασκήσει πιο αποτελεσματικά πιέσεις σε ξένες κυβερνήσεις από ό,τι θα μπορούσε μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης βίντεο, και να πιέσει για μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική πίεση στον Μαδούρο. Η Ματσάδο έχει εκφράσει υποστήριξη στην στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή και υποστηρίζει ότι μια αξιόπιστη απειλή χρήσης βίας είναι αναγκαία για να απομακρυνθεί ο Μαδούρο από την εξουσία.

Όταν ερωτήθηκε αν θα υποστήριζε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη χώρα, δεν απάντησε άμεσα, λέγοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θέλει πόλεμο.

«Ο Μαδούρο κήρυξε πόλεμο στον βενεζουελάνικο λαό με κρατική τρομοκρατία και στο εξωτερικό με ναρκοτρομοκρατία. Αυτό που ζητήσαμε, και ήμουν πολύ επίμονη σε αυτό, είναι η διεθνής κοινότητα να μας βοηθήσει να σταματήσουμε τις ροές πόρων, εγκληματικών πόρων, που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς για την καταπίεση του βενεζουελάνικου λαού» είπε.

Η υπόσχεση Ματσάδο για επιστροφή στη Βενεζουέλα

Η Ματσάδο απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος πέρυσι, αλλά ηγήθηκε επιτυχημένης εκστρατείας, με τον υποψήφιό της να κερδίζει με συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευσης και τις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο κήρυξε νίκη παρ’ όλα αυτά και εξαπέλυσε βίαιη καταστολή κατά των διαδηλωτών. Η Ματσάδο κρύφτηκε, και ο επιτυχημένος υποψήφιός της, Εντμούντο Γκονζάλες, έφυγε από τη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο έχει δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει σύλληψη και δίωξη. Έχει πραγματοποιήσει μυστικά ταξίδια εκτός Βενεζουέλας και στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας παρόμοιες μυστικές μεθόδους για ταξίδια στην Κολομβία για να συναντήσει τον τότε πρόεδρο Ιβάν Ντουκέ, πολιτικό σύμμαχο. Επέστρεψε επίσης στη Βενεζουέλα μετά από αυτά τα μυστικά ταξίδια.