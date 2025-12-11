Ούτε τους «γαλάζιους» βουλευτές δεν φαίνεται να πείθουν οι χειρισμοί της κυβέρνησης στη διαχείριση της αγροτικής κρίσης που μαίνεται με τους παραγωγούς να παραμένουν στα μπλόκα και να απειλούν με περισσότερους αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων.

Για περισσότερο από τεσσεράμισι ώρες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σφοδρό σφυροκόπημα από δεκάδες κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι μετέφεραν στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς το εξαιρετικό βαρύ κλίμα που επικρατεί στις περιφέρειες τους και με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ίδιοι εξαιτίας των χαμηλότερων ποσών επιδότησης που, όπως καταγγέλλεται, λαμβάνει καθυστερημένα μια σημαντική μερίδα των αγροτών.

Οι ισχυρισμοί κυβερνητικών αξιωματούχων ότι οι φετινές πληρωμές για τους τίμιους παραγωγούς θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες των προηγούμενων χρόνων, δεν γίνονται δεκτοί τόσο από τους ίδιους παραγωγούς, όσο, όπως φάνηκε και κατά την εκρηκτική ατμόσφαιρα που επικράτησε στη χθεσινή ενημερωτική σύσκεψη με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, και από τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Εκτός από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, η κριτική των βουλευτών εστιάστηκε και στην έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης για την εκτόνωση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί. «Γαλάζιες» πηγές, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η ίδια κριτική αναμένεται να γίνει και στη συνεδρίαση της Κ.Ο. που έχει συγκληθεί για την Παρασκευή με αφορμή την έναρξη της πενθήμερης συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πόσα χρήματα δόθηκαν και πόσα υπολείπονται

Την ίδια ώρα, πάντως, και σε συνέχεια σύσκεψης που είχε συγκληθεί νωρίτερα στο γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι από τις αρχές του χρόνου έχουν καταβληθεί σε αγρότες και κτηνοτρόφους επιδοτήσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ και έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση την κυβερνητική ανακοίνωση, αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ για το «Μέτρο 23» (αφορά γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές) και τις αυτόχθονες φυλές ενώ χθες κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024.

Κατά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στην σύσκεψη της Πειραιώς, σε συνέχεια και του διαβήματος έξι βουλευτών της ΝΔ για μη καταβολή των οφειλόμενων σε πολλούς παραγωγούς, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν χρήματα μόνον για τις εκτάσεις που ταυτίζονται με το Ε9, ενώ θα παραμένει δεσμευμένο το ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση για την οποία υπάρχει απόκλιση.

Δεν ανακοινώνεται ποιον θα συναντήσουν

Ωστόσο, η επαμφοτερίζουσα στάση της κυβέρνησης, η οποία τάσσεται μεν λεκτικά υπέρ του διαλόγου με τους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς, πλην, όμως, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να καλέσει εκπροσώπους τους στο Μέγαρο Μαξίμου, περιπλέκει την κατάσταση και αυξάνει την ένταση που επικρατεί στα μπλόκα και συχνά οδηγείται σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από κυβερνητικής πλευράς λέγεται ότι «μόλις οριστεί αντιπροσωπεία από τους αγρότες, θα γίνει συνάντηση». Μόνον, όμως, που δεν διευκρινίζεται σε ποιο επίπεδο θα είναι η συνάντηση. «Εφόσον έχουμε συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, κάτι το οποίο το είπε και ο πρωθυπουργός προ ημερών, θα έχουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Το ποιον θα συναντήσουν, θα ανακοινωθεί όταν έχουμε την αντιπροσωπεία», αναφέρουν.

Από το κλίμα, πάντως, που μετέφεραν οι «γαλάζιοι» βουλευτές προκύπτει ότι η βαλβίδα εκτόνωσης μπορεί να βρεθεί μόνον με μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό.