Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι θέλουν να φθάσουν στην γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια.

Λίγο πριν τις 14.00, σημειώθηκε ένταση, όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών, προκειμένου να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης». Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή με αστυνομικά οχήματα, με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να κάνουν «πεζοπορία» για να φτάσουν στον προγραμματισμένο προορισμό τους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα είχαν ξεκινήσει με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ στον κόμβο του Ρίου και στην περιοχή της Γαβρολίμνης.

Οι αγροτοκτηνοντρόφοι αναφέρουν πως δε θέλουν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπής, ενώ, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής, θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική, υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και δύο ασθενοφόρων, τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής. Αυτή τη στιγμή κλειστή είναι η Εθνική Οδός της Αθηνών – Πατρών.