Ο Κώστας Τσιάρας κατά την έξοδό του από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τους γαλάζιους βουλευτές έκανε κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο.

«Πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο. Είχαμε την ευκαιρία για μια σοβαρή εποικοδομητική συζήτηση, για να λύσουμε τα θέματα των πληρωμών και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Μόνο με τον διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των αγροτών» ήταν το αρχικό του σχόλιο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο μασάζ γεμάτο ένταση που προηγήθηκε στους γαλάζιους βουλευτές τονίζοντας: «Πιστευτώ ότι ήταν μια έντονη, αλλά ουσιαστική συζήτηση. Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης, αλλά για να εφαρμοστούν θα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά στο τραπέζι της συζήτησης. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους.

Το Μέτρο 23 το πληρώθηκαν πολλοί αγρότες και μέχρι το τέλος του μήνα θα το πληρωθούν και πολλοί ακόμη που βρίσκονται υπό έλεγχο. Το Μέτρο 23 δεν ήταν στις γνωστές επιδοτήσεις, ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε τα αιτήματα γιατί βρισκόμαστε σε αναμονή και ανά περιοχή υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα» επεσήμανε μεταξύ άλλων.