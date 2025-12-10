Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποκλειστικό αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση στον αγροτικό κόσμο και τις συνεχιζόμενα μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Η απόφαση των αγροτών να παραμείνουν στα μπλόκα των εθνικών οδών, αλλά και να εντείνουν τις πιέσεις τους με τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου και του λιμανιού του Βόλου, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο πρωθυπουργικό επιτελείο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρά τη σαφή προειδοποίηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι η παρακώλυση συγκοινωνιών επιφέρει αυτεπάγγελτες διώξεις, οι αγρότες δεν δείχνουν διατεθειμένοι – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην έκτακτη σύσκεψη συμμετέχουν, πέραν του πρωθυπουργού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και η προσωρινή ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την παρουσία του προσωρινού προέδρου Ιωάννη Καββαδά.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για την εκτόνωση της έντασης όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, σε μια στιγμή όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις λαμβάνουν ευρύτερες διαστάσεις και δημιουργούν πιέσεις σε τοπικές κοινωνίες, μεταφορές και τουρισμό.