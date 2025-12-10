Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας προσκάλεσε σήμερα το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς τους βουλευτές της ΝΔ για να τους ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις στο αγροτικό. Μόνο που η συνάντηση εξελίχθηκε σε… μπλόκο των γαλάζιων βουλευτών.

Ο Υπουργός δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων και επικριτικών σχολίων από τους περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ που αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Η πλειοψηφία εξ αυτών είχε φυσική παρουσία στη συνάντηση ενώ περίπου είκοσι το έπραξαν διαδικτυακά.

Οι βουλευτές έθεσαν ερωτήματα προς τον Κώστα Τσιάρα σχετικά με τη διαχείριση μέχρι τώρα της κρίσης, αλλά και τα επόμενα βήματα. «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης.

Από την πλευρά της η βουλευτής Μαγνησίας, Ζέτα Μακρή, επεσήμανε πως: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;»

Ο Χρήστος Μπουκωρος, επεσήμανε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι πρωτοφανείς και κατηγόρησε τον κ. Τσιάρα για τους χειρισμούς του. «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς» επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Ενστάσεις για την ΑΑΔΕ εξέφρασε ο Φάνης Παππάς. Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ότι «οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Τι υποστήριξε ο Τσιάρας

Ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στους βουλευτές αναφέρθηκε στους ελέγχους που έγιναν πριν δοθούν τα χρήματα των ευρωπαϊκών πόρων. Παραδέχτηκε πως οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι μεγάλες, όμως κατηγόρησε τους αγρότες για πολυγλωσσία.

«Κάθε μπλοκ έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν για αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί» τόνισε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι: «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένης χαμηλής τιμής” δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά…».