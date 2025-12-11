Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης δεν εκλέχθηκε με ψηφοφορία αλλά ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του.

Ο κ. Πιερρακάκης θα αναλάβει τα καθήκοντά του από αύριο, Παρασκευή 12/12 και θα γίνει ο ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.

Ωστόσο, θα πρέπει άμεσα, να λάβει την πρώτη του σημαντική απόφαση. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα της εκλογής του, θα πρέπει να δρομολογήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο και θα πρέπει να υπάρξει διαδοχή του.