Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε που η βρετανική φίρμα εξέφρασε την πρόθεσή της να κατασκευάσει ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με σχεδίαση που δεν συμβαδίζει απολύτως με τις συνήθειές της παρουσιάζοντας ένα αντίστοιχο πρωτότυπο. Πλέον όπως όλα δείχνουν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου το συγκεκριμένο πρωτότυπο να περάσει στην παραγωγή ή τουλάχιστον… ήρθε σχεδόν το πλήρωμα του χρόνου.

Σύμφωνα με τις νεότερες επίσημες συστάσεις, το Caterham Project V όπως ονομάζεται θα παρουσιαστεί στις 9 Ιανουαρίου του 2026, δηλαδή σε λίγες ημέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκυο, «ως λειτουργικό πρωτότυπο» όπως το χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί.

Προς το παρόν οι Βρετανοί δηλώνουν ότι το μοντέλο βρίσκεται σε προχωρημένη διαδικασία εξέλιξης καθώς το υποβάλλουν σε διάφορες δοκιμασίες προκειμένου να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα του πλαισίου και του κινητήριου συνόλου που φέρει την υπογραφή της Yamaha.

Εν είδει υπενθύμισης το ηλεκτρικό Caterham ενσωματώνει τις μπαταρίες που χρειάζεται στο πλαίσιο ενώ οι κυψέλες των πρώτων βρίσκονται εντός διηλεκτρικού υγρού προκειμένου να γίνεται ταχύτερη απαγωγή θερμότητας και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ψύξη των συστοιχιών.

Η βρετανική φίρμα δεν έχει δημοσιοποιήσει νεότερα στοιχεία για τις προδιαγραφές του Project V ούσα ωστόσο αρκετά διαφωτιστική κατά την παρουσίαση του concept car. Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει το Project V θα αξιοποιεί δύο μπαταρίες με συνολική χωρητικότητα η οποία θα κινηθεί πέριξ των 55 kWh. Για τη διατήρηση του βάρους σε χαμηλά επίπεδα, η Caterham έχει επιλέξει εκτός από την κατασκευή του πλαισίου από ανθρακόνημα να αξιοποιήσει εκτεταμένα υαλόνημα καθώς και αλουμίνιο. Κάπως έτσι το συνολικό βάρος της κατασκευής περιορίζεται σε 1.190 κιλά και η Caterham προσδοκά να το διατηρήσει ανέπαφο και στην έκδοση παραγωγής. Τις προδιαγραφές του συμπληρώνει πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση αποτελούμενη από διπλά ψαλίδια.

Σε ό,τι αφορά την ισχύ, αυτή θα προέλθει από κινητήρα Yamaha και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 272 ίππους ενώ χάρη στο χαμηλό βάρος της κατασκευής, αναμένεται να είναι αρκετή προκειμένου να εξασφαλίσει στο φιλόδοξο ηλεκτρικό μοντέλο τη δυνατότητα επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα. Η δε μπαταρία αναμένεται να του εξασφαλίζει αυτονομία 400 χλμ. ενώ η επαναφόρτισή της θα πραγματοποιείται με ισχύ 150 kW.

Κατά τα άλλα, υπενθυμίζεται ότι ο εξωτερικός σχεδιασμός του μοντέλου φέρει την υπογραφή Janarelly και έχει σμιλευτεί για να απηχεί την νοοτροπία της Caterham όπως εξάλλου και όλες οι υπόλοιπες προδιαγραφές του μοντέλου όπως προδίδει το εξαιρετικά χαμηλό βάρος. Αυτό που έχει γίνει επίσης γνωστό είναι ως έκδοση παραγωγής το V Project δεν θα έχει τη 2+1 διάταξη θέσεων στο εσωτερικό του αλλά θα υιοθετήσει μια πιο συμβατική 2+2 διάταξη.