Μετά τη λίστα με τις καλύτερες ταινίες του 2025 ήρθε η ώρα για εκείνη με τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς. Τι θα διαβάσετε; Μα για υπηρήρωες της Marvel, δήθεν arthouse πολιτικά φιλμ και γενικά σινεμά… δήθεν.

Οι ταινίες δεν αναφέρονται με σειρά προτίμησης αλλά σύμφωνα με την πρώτη προβολή τους στις αίθουσες μέσα στο διάστημα 1.1.2025-31.12-2025.

Better man | Μάικλ Γκρέισι, ΗΠΑ/Αγγλία

Σουρεαλιστικά δυσβάσταχτη κινηματογραφική βιογραφία του τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς με ένα… πιθήκι στην θέση του.

Queer | Λούκα Γκουαντανίνο Ιταλία /ΗΠΑ

Ο ορισμός της απελπισίας και της ανίας σε συνδυασμό ηρωίνης, ομοφυλοφιλίας, Γουίλιαμ Μπάροουζ και Ντάνιελ Κρεγκ.

Τρελή από έρωτα – Μπρίτζετ Τζόουνς: Η επιστροφή | Μάικλ Μόρις Αγγλία/ ΗΠΑ/ Γαλλία

Τα ίδια με τις προηγούμενες ταινίες Μπρίτζετ Τζόουνς αλλά λίγο χειρότερα.

Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο | Γιάννης Βεσλεμές, Ελλάδα

…και το σινεμά λιγότερο.

Αλύγιστος Νίκος | Αντρέι Νικίσιν, Ρωσία

Προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Ζαχαριάδη – οριακά φαρσοκωμωδία.

Νοβοκαΐνη / Novocaine | Νταν Μπερκ, ΗΠΑ

Το εύρημα εδώ είναι ότι ο κεντρικός ήρωας (Τζέικ Κουέιντ) δεν πονάει ποτέ – σε αντίθεση με τη νοημοσύνη μας που πονάει συνέχεια.

Baby | Μαρσέλο Καετάνο, Βραζιλία/ Γαλλία

Ψωνιστήρι ανδρών σε κακόφημες περιοχές της Βραζιλίας. Άχου και δεν με νοιάζει…

Ο λογιστής 2 / The Accountant 2 | Γκάβιν Ο’Κόνορ, ΗΠΑ

Άνετα για Οσκαρ ασυναρτησίας.

Οι μπαλκονάτες / Les Femmes au Balcon | Νοεμί Μερλάν, Γαλλία

Woke agenda – καρνάβαλος.

The Fantastic Four: Τα πρώτα βήματα | Ματ Σάκμαν, ΗΠΑ

…και ελπίζεις, τα τελευταία.

