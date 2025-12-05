«Έχω μάθει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι είπες, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν» έχει πει η Maya Angelou και πόσο ταιριάζει αυτή η ρήση στις συναυλίες, τις κατεξοχήν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου το συναίσθημα διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Τη χρονιά που ωσονούπω τελειώνει λοιπόν η δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η χιπ χοπ σκηνή της Ελλάδας έκανε επίδειξη δύναμης με εμφανίσεις δημοφιλών καλλιτεχνών που γνωρίζουν καλά πώς να κάνουν τους θαυμαστές τους να εξωτερικεύουν αυτά που νιώθουν βαθιά μέσα τους.

Οι συναυλίες του ΛΕΞ σε ΟΑΚΑ και Καυτατζόγλειο

Οι δύο μεγάλες συναυλίες του ΛΕΞ στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα το καλοκαίρι (με περισσότερους από 100.000 θεατές συνολικά) και το πιο πρόσφατο λάιβ του στο Καυτανζόγλειο στη Θεσσαλονίκη, είχαν απίστευτο παλμό και πολλές στιγμές συγκίνησης. Στην πρωτεύουσα το σκηνικό ήταν απίστευτα εντυπωσιακό.

Όπως γράφαμε τότε: «Μια εικόνα δυστοπίας, μια χωματερή από κεραίες, ένα σχόλιο ίσως για τον καταστροφικό ρόλο των Μέσων και των social media ή για τη δυσκολία που έχουμε όλοι σήμερα να επικοινωνήσουμε, σχεδόν ποτέ το σήμα δεν φτάνει στον σωστό παραλήπτη. Στήθηκε όμως on stage κι ένα πρατήριο καυσίμων με φωτισμό που παρέπεμπε σε πίνακα του Χόπερ και στις οθόνες βλέπαμε καταπληκτικές χορογραφίες (σύμφωνα με πληροφορίες τις δημιούργησε η Μαρία Γιαννούλα), φοβερά ατμοσφαιρικές εικόνες της μεγάλης πόλης, παρέες, hoodies, εκδηλώσεις αλήτικης αγάπης. Η σκηνοθεσία ήταν συγκλονιστική και οι πηγές μας λένε ότι την υπογράφει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης aka The Boy. Το εντελώς αναπάντεχο φινάλε δε, με μια πραγματική “Μωβ Βροχή”, μας άφησε με το σαγόνι στο πάτωμα. Στη σκηνή ανέβασε ο ΛΕΞ πολλούς από τους φίλους, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες του, ο συμπατριώτης μου ο Squeezy σε εξέχοντα ρόλο, όμως είδαμε και τον Ηγεμόνα, τον Sadam, τον Tsaki, τον Vlospa, τον Ζήνωνα, μεταξύ άλλων, πολύ δημοφιλείς όλοι, όμως το τι σημαίνει λαϊκό είδωλο το εμπεδώσαμε όταν βγήκε ντυμένη στα κόκκινα η Χάρις Αλεξίου να πει με τον Αλέξη το “Φύγε”. Αποθεώθηκε από ένα κοινό που κανονικά δεν είναι το κοινό της. Και πόσο φορτισμένο συναισθηματικά το να τραγουδάνε 60τόσες χιλιάδες άνθρωποι ότι ο παλιός εαυτός τους είναι ο εχθρός τους όταν γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να γνωρίσουν την καινούργια εκδοχή του».

Στο ΟΑΚΑ για τον Bloody Hawk

Στη γενέτειρά του ο ΛΕΞ έκανε αναγκαστικά εκπτώσεις στην παραγωγή ήταν ωστόσο ξεκάθαρο ότι ένιωθε πως τον υποδέχεται το σπίτι του και ήταν πολύ πιο άνετος επάνω στη σκηνή. Εκεί, η ξεχωριστή στιγμή ήταν η ερμηνεία του κομματιού με τίτλου «Αντιγιονιδών» παρέα με τον Bloody Hawk, του οποίου το live στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο συγκαταλέγεται σίγουρα στα πιο δυναμικά του 2025: «Ολοι ήταν εκεί: ο Toquel με τον οποίο ο Μπλάντι μοιράζεται τα “Αεροπλάνα”, ο Dani Gambino και ο Wang, με τους οποίους είχε συναντηθεί για πρώτη φορά στο ιστορικό «The Deal» – το πρώτο ελληνικό EP με τρεις ράπερς σε απόλυτη ισοτιμία. Ο παιδικός του φίλος, Trouf. Ο Νέγρος του Μοριά, με τον οποίο έχουν συμπράξει στο εθιστικό “Κάπως Αλλιώς”, με τη συγκινητική μνεία (για εμάς τους Ξανθιώτες τουλάχιστον) στον Μάνο Χατζιδάκι. Ο Mateos Nps. Κι ακόμη, ο πάντα ευγενής Beats Pliz που είχε αναλάβει χρέη MC. Κάπου εκεί, κι η Μαρίνα Σάττι – η οποία έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη ερμηνεύοντας μαζί του το πολύ ωραίο “Δε Φοβάμαι”».

Η Μαρίνα Σάττι στην Πλατεία Νερού

Μια και αναφέραμε την αεικίνητη σταρ της ποπ και η δική της συναυλία στην Πλατεία Νερού στις 25 Ιουνίου ήταν η μεγάλο στοίχημα που στέφθηκε με επιτυχία: «Είδαμε λοιπόν και πάλι ένα σόου φτιαγμένο στα πρότυπα των περιοδειών του εξωτερικού με πολλές χορογραφίες και εντυπωσιακό σκηνικό (μια παραπομπή σε πίστα σκέιτ με γκράφιτι και τάγκινγκ, ακόμη ωστόσο και αυτοκίνητο υπήρχε στο stage)». Δεν γινόταν να μη παρασυρθείς από την ευφορική ατμόσφαιρα. «Το κοινό της ήξερε άλλωστε κάθε λέξη ακόμη κι από το δεκάλεπτο «MIXTAPE», δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης στην Ελλάδα που να ξέρει να να παίζει με αυτά τα συστατικά (με viral στοιχεία, με τόσο πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους μουσικές φόρμες, με μια tongue in cheek διάθεση, με πινελιές υψηλής κουλτούρας και πολλές lowbrow λεπτομέρειες) και να του πετυχαίνει τόσο καλά η συνταγή».

Οι εμφανίσεις Νταλάρα-Παπακωνσταντίνου στο Κατράκειο

Για τους έλληνες μουσικόφιλους τα λεγόμενα nostalgia acts παραμένουν πολύ δημοφιλή και ειδικά η επανένωση στη σκηνή του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου κίνησε το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων που γέμισαν ασφυκτικά το Κατράκειο Θέατρο και τις δύο βραδιές στις οποίες παρουσίασαν την καλοκαιρινή εκδοχή του προγράμματός τους.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν ωστόσο η παράσταση που παρουσίασε ο Νταλάρας τον Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (και πιο πρόσφατα στο Παλλάς) με τίτλο « Στους Δρόμους του Ρεμπέτικου» διότι δεν είχε τίποτα το μουσειακό ως προσέγγιση, απεναντίας διακρινόταν από τη γνωστή τελειομανία του σπουδαίου τραγουδιστή αλλά κι από έντονο πάθος. Βοήθησε φυσικά και το ότι είχε μαζί του καλεσμένους (πέραν της Ασπασίας Στρατηγού και του Βασίλη Κορακάκη) και την (κατά βάση) γνωστή ηθοποιό Χριστίνα Μαξούρη και τρεις πιο νέους και πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες την υπέροχη τραγουδίστρια Μαριάνα Κατσιμίχα (είναι κόρη του Πάνου Κατσιμίχα – ακούστε το τραγούδι της «Η σπίθα») και τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.

Εδώ θα άξιζε να γίνει μια μνεία και στα δύο αυτά παιδιά και στην ευρύτερη καλλιτεχνική γενιά (ή, σωστότερα, παρέα) στην οποία ανήκουν. Οι ζωντανές εμφανίσεις οι δικές τους, αλλά και του Απόστολου Κίτσου, της Νεφέλης Φασουλή, της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, του Βασίλη Προδρόμου και του Σταύρου Τσαντέ συγκαταλέγονται σε αυτές που καλό θα είναι να παρακολουθεί όποιος θέλει να έχει μια επαφή με το σήμερα και το αύριο του σύγχρονου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Πρόκειται άλλωστε για live με πολύ καλά τραγούδια, ωραίες φωνές, φρεσκάδα και μια μόνιμη διάθεση να ανατραπεί οτιδήποτε τετριμμένο και ξεπερασμένο. Δεν γίνεται να μη φορτιστείς συναισθηματικά από την προσπάθεια αυτών των νεαρών καλλιτεχνών να βρουν τον δικό τους χώρο και να φτιάξουν τη φάση τους σε μια κατακερματισμένη εποχή που δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια κινήσεων.

