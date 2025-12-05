Ο Πηνειός ποταμός «φούσκωσε» επικίνδυνα μετά τον τεράστιο όγκο νερού που έφερε η κακοκαιρία byron, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει από την κύρια κοίτη του και να ξεπεράσει τα αναχώματα σε Βαλομάνδρι και Ρόγγια.

Τα νερά πλημμύρισαν τα γύρω χωράφια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία έχει ξεκινήσει συνεχείς περιπολίες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής προστασίας.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υδάτινοι όγκοι εξακολουθούν να πιέζουν τα αναχώματα και ο κίνδυνος περαιτέρω πλημμυρών θεωρείται υπαρκτός.