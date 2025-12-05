Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από τη χώρα, αφήνοντας πίσω πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές, όπως και στην Αττική.

Μάλιστα, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και η ένταση των φαινομένων θα παρουσιάσει ύφεση. Στην ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο καθώς και στη νότια και κεντρική Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, χωρίς όμως βροχοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 3–4 μποφόρ. Άστατος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς και ανέμους 3–5 μποφόρ.

Στα όριά της η Δυτική Αττική

Η Δυτική Αττική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με Μάνδρα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Νέα Πέραμο να «πνίγονται» από την ξαφνική και ισχυρή βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην Αττική και στην Λακωνία έπεσαν 260 τόνοι νερό ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν στο νερό που είχε δεχθεί η Μάνδρα πριν από οκτώ χρόνια, με τραγικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα Παρασκευή καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης 04/12 μέχρι το πρωί της Παρασκευής 05/12 έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Οι εφιαλτικές μνήμες του 2017 ξύπνησαν στη Μάνδρα, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Κάτοικοι και οδηγοί εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και ολόκληρες γειτονιές καλύφθηκαν από λασπόνερα. «Τρέμουμε», λένε οι κάτοικοι, που μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται.

Τα ρέματα υπερχείλισαν, φέρνοντας φερτά υλικά και βουλώνοντας φρεάτια, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Ακόμη και η κεντρική λεωφόρος της Μάνδρας πλημμύρισε, με τα νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα. Το πρώτο φως της ημέρας βρήκε τους κατοίκους να προσπαθούν απεγνωσμένα να σώσουν ό,τι σώζεται. «Μπήκε το νερό με λάσπη μέσα, είχε μεγάλη ορμή», περιγράφουν.

Στη Νέα Πέραμο, τμήμα δρόμου εξαφανίστηκε από καθίζηση, υπόγεια γέμισαν νερά και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους. Το 112 ήχησε στην Ελευσίνα προειδοποιώντας για επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του Σαρανταπόταμου.

Στα Μέγαρα, το αεροδρόμιο της Πάχης πλημμύρισε. Εντυπωσιακές εικόνες από drone καταγράφουν την πίστα βυθισμένη στο νερό, με όλα τα αεροσκάφη καθηλωμένα.

«Η Αττική άντεξε»

Αυτοψία στον Κηφισό σε ένα από τα πιο υψηλής επικινδυνότητας σημεία του Λεκανοπέδιου, στο οποίο η Περιφέρεια έχει εκτελέσει, όλους τους προηγούμενους μήνες, εκτεταμένες εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης, πραγματοποίησε το μεσημέρι ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα κλιμάκια που επιχειρούν σε όλο το Λεκανοπέδιο για την κατάσταση στους υδάτινους αποδέκτες, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σημεία όπου καταγράφηκαν υψηλές πιέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ροές του Κηφισού, της Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, του Ιλισού, του Βριλησσού, του Χαϊδαρορέματος, του ρέματος Κόρμπι και του Σαρανταπόταμου – όπου, όπως επισημάνθηκε, η αντοχή του δικτύου δοκιμάστηκε οριακά.

«Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισός και ο Βρηλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα», δήλωσε ο περιφερειάρχης και στάθηκε στις χρόνιες παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν γίνει εγκληματικές αστοχίες και αυθαιρεσίες δεκαετιών», που αφήνουν πολλές περιοχές εκτεθειμένες σε ακραία φαινόμενα.

«Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» τόνισε, σημειώνοντας ότι η λύση απαιτεί ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και συστηματική υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση 54 κομβικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης: τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εννιά βρίσκονται σε εξέλιξη, τρία βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οκτώ είναι σε φάση δημοπράτησης και άλλα 30 αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026. «Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες και τα 54 έργα να έχουν δρομολογηθεί οριστικά και αμετάκλητα» τόνισε.

«Η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα – 881 χιλιόμετρα που πρέπει να καθαριστούν, να διευθετηθούν και να αποκτήσουν πραγματικές προϋποθέσεις παροχέτευσης. Εδώ και δεκαετίες δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο. Πιστεύω όμως ότι μέρα με τη μέρα κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να είμαστε πιο ασφαλείς. Συνεχίζουμε, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε και κυρίως πρέπει να την κερδίσουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις τοπικές αρχές να δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτούς δρόμους και δίκτυα, ενώ κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και βασικές υποδομές.

Στην Κέρκυρα, η απότομη κατολίσθηση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον δρόμο προς Miramare στον Άη Γιάννη Περιστερών —τη δεύτερη μέσα σε τέσσερις ώρες— οδήγησε στο πλήρες κλείσιμο της οδού.

Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσπάθησαν να κρατήσουν το σημείο προσβάσιμο, όμως η συνεχής αποκόλληση βράχων και φερτών υλικών κατέστησε την απαγόρευση κυκλοφορίας μονόδρομο, για την προστασία οδηγών και εργαζομένων.

Τεράστιες ζημιές σημειώθηκαν και στην Ανατολική Μάνη. Στον Πλάτανο, τα σημάδια στους τοίχους μαρτυρούν το ύψος των νερών που πλημμύρισαν σπίτια και κατέστρεψαν περιουσίες.

Χείμαρροι παρέσυραν οχήματα, κατέστρεψαν επιχειρήσεις και εγκλώβισαν κατοίκους. Σε ταβέρνα του χωριού, μια ηλικιωμένη σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην υπερπροσπάθεια των γειτόνων.

Στο Βλαχιώτη, το ποτάμι υπερχείλισε και τα νερά μπήκαν ορμητικά στο χωριό, προκαλώντας νέες καταστροφές. Συνεργεία συνεχίζουν τον καθαρισμό φερτών υλικών για να ανοίξουν οι δρόμοι.

Στην Εύβοια, ο Σαρανταπόταμος υπερχείλισε, με το νερό να περνά πάνω από τον δρόμο και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική και εθελοντές της «Αμαρύνθια Άρτεμις» επιχείρησαν για να καθαριστεί η κοίτη και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων πλημμυρών.

Στο Μαντούδι, υπερχείλισε και ο Ποταμός Κηρέας, ενώ στο Τραχήλι οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό όταν το φουσκωμένο ποτάμι παρέσυρε μεγάλο τμήμα του δικτύου ύδρευσης.

Η ζημιά θεωρείται εκτεταμένη και η πρόσβαση δύσκολη, δυσκολεύοντας τις εργασίες αποκατάστασης.

Σοβαρά προβλήματα αναφέρθηκαν και στη Φοινικούντα, όπου οικογένειες κινδύνευσαν όταν ορμητικά νερά εισέβαλαν σε αυλές και σπίτια. Καταστροφές καταγράφονται σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές δίνουν μάχη για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Live η πορεία των φαινομένων

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό για αύριο

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται:

α. μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής)

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ