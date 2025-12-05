Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές τη χώρας. Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά,«η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να επηρεάσει εφτά περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα.
Οι 7 περιοχές που κινδυνεύουν από την κακοκαιρία Byron
Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται μέχρι αύριο το πρωί σε:
- Πιερία
- Ημαθία
- Θεσσαλία
- Σποράδες
- Φθιώτιδα
- Ανατολικό Αιγαίο
- Δωδεκάνησα
Επίσης, ο ίδιος στην ανάρτησή του τονίζει πως: «Παράλληλα σήμερα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ».
Ο γνωστός μετεωρολόγος καταλήγει δε, ότι: «Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει».