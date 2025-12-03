Μια τηλεοπτική ανασκόπηση που έχει πρόσωπα, σειρές κι εκπομπές. Από τις αποχωρήσεις και τα ρεκόρ, μέχρι τα σήριαλ που αγαπήθηκαν πολύ κι αυτά που επιστρέφουν. Η ελληνική τηλεόραση τη χρονιά που μας αφήνει είχε λίγο – ή και πάρα πολύ- από όλα.

Αναμνήσεις, εντάσεις, συγκινήσεις, reunion, τραγούδι, φως στο τούνελ και μια μακρά συζήτηση για τα εν οίκω.

«Μια νύχτα μόνο», μια σειρά κατάθεση ψυχής

Στο «Μια νύχτα μόνο» οι ζωές των ηρώων ανατρέπονται ολοκληρωτικά, καθώς οι επιθυμίες συγκρούονται με τους φόβους τους και τα πάθη μπλέκονται με τις ενοχές τους. Οι τηλεθεατές έστειλαν στην κορυφή των πινάκων τηλεθέασης τη νέα δραματική σειρά του MEGA από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Το «Μια νύχτα μόνο», σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία για την απώλεια, τη δύναμη και την αγάπη που «ανατέλλει» μέσα από το σκοτάδι.

Πρωταγωνιστές ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. «Με κέρδισε ο συνδυασμός ιδέας, ανθρώπων και ρίσκου. Δεν μπαίνω σε μια δουλειά για να συζητηθεί, μπαίνω για να ιδρώσω, να δουλέψω πραγματικά, να βουτήξω στο υποσυνείδητο ενός άλλου ανθρώπου.

Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, οι απολαβές δίκαιες, αλλά το κριτήριο είναι πάντα ένα: θα με αλλάξει αυτός ο ρόλος;», απαντά ο Δημήτρης Λάλος στον Κώστα Μπουρούση, μιλώντας στο ΒΗΜΑgazino για τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου αναφέρθηκε στην ηρωίδα της, την Αρετή, στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Vita και στη Μικαέλα Θεοφίλου. «Η σειρά έχει ήδη ξεκινήσει και η υπόθεση έχει φανεί.

Ο ρόλος μου είναι η Αρετή, βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός παιδιού που παλεύει για τη ζωή του. Θα ερωτευτεί τον εργοδότη της υπό αντίξοες συνθήκες, με αυτό τον έρωτα να ξεκινά άσχημα, με μια ντροπιαστική πρόταση. Στην πορεία θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι θα χρειαστεί να νικήσουν τα τραύματά τους για να ζήσουν την αγάπη τους».

Το tweet που ακολουθεί συνοψίζει με απόλυτη ακρίβεια όσα αισθάνονται οι τηλεθεατές κάθε Κυριακή με Τρίτη στις 21:00. «Αυτοί λιώνουν και εμείς μαζί τους».

«Ολυμπιακός – Ο Θρύλος»: Το ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την ψυχή μιας ιστορικής χρονιάς

Την Πέμπτη 22 Μαΐου στις 23:10, στο MEGA, προβλήθηκε σε πρώτη μετάδοση το θεματικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ο ΘΡΥΛΟΣ» που καταγράφει το ανεπανάληπτο ταξίδι του συλλόγου την άνοιξη του 2024 με την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League και του UEFA Youth League.

Μια καταγραφή ολυμπιακής μνήμης και ταυτότητας. Γράφει ο Γιώργος Πολυμενέας στο ΒΗΜΑ: «Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τους “παράλληλους βίους»” της ομάδας νέων και ανδρών. Ιστορίες με κοινά και διαφορές.

Από τη μία, οι πιτσιρικάδες που για πρώτη φορά δοκίμαζαν τα όριά τους σε κάτι που έως πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο. Αγώνα με τον αγώνα γιγάντωναν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά τους ότι μπορούν να φτάσουν όλο και πιο μακριά. (…)

Στο “Ολυμπιακός -Ο Θρύλος” περισσότερο από την εξιστόρηση αυτής της ξέφρενης και γεμάτης ανατροπές πορείας μέχρι τον τελικό του UEFA Conference League και την κατάκτησή του τροπαίου μέσα στην OPAP Arena, παρακολουθούμε πώς ένας οργανισμός, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, πίστευε στην ανατροπή, στη νίκη και στο “συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε”.

Όταν πλέον βεβαιώθηκε ότι όλα εξαρτώνται από εκείνον έφτασε εμφατικά μέχρι το τέλος της διαδρομής χαρίζοντας συγκινήσεις που κανείς ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να περιγράψει με λέξεις». Για όσους θέλουν να ζήσουν τις στιγμές ξανά και ξανά και ξανά, το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Prime Video.

«Στο Παρά Πέντε»: Το reunion που περιμέναμε 20 χρόνια μετά

Η εμβληματική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη και του MEGA συναντά ξανά το κοινό της δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της, με ένα τηλεοπτικό reunion που φέρνει μαζί τους πέντε ήρωες, τους συντελεστές και τις πιο αγαπημένες στιγμές μιας ολόκληρης εποχής.

Το «Στο Παρά Πέντε» παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες, τρυφερές και ατακαδόρικες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι ενεπλάκησαν τυχαία σε μια υπόθεση μυστηρίου και κατέληξαν να αλλάξουν τις ζωές τους —και τις δικές μας.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν «άγγελοι του καλού» και απένειμαν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε ατιμώρητο 30 ολόκληρα χρόνια.

Η τηλεοπτική επιστροφή δεν είναι απλώς μια ευκαιρία αναβίωσης. Είναι μια υπενθύμιση του πώς αισθανόμασταν όταν παρακολουθούσαμε τη σειρά για πρώτη φορά.

Η Ελλάδα των μέσων των 00s, η αθωότητα της εποχής, η μοναδική χημεία των πρωταγωνιστών, το χιούμορ χωρίς κακία, η αφήγηση που συνδύαζε φαντασία και καθημερινότητα, όλα αυτά επιστρέφουν μέσα από το reunion, όχι ως αντίγραφο, αλλά ως εξέλιξη.

Σέρρες, Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α και θεία Σταματίνα

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει μιλήσει για στρέιτ, γκέι, μπάι, ίντερσεξ, τρανς. Έβγαλε όλες τις ταμπέλες και μίλησε σε κάθε παιδί εκεί έξω», ήταν ένα από τα εκατοντάδες σχόλια που γράφτηκαν στα social media για τις «Σέρρες», της οποίας η δεύτερη σεζόν προβλήθηκε στον ΑΝΤ1.

Με γνώμονα τη συμπερίληψη και την ορατότητα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε σε σειρά του τον πρώτο intersex χαρακτήρα που έχει υπάρξει ποτέ σε ελληνική μυθοπλασία. Η αποκάλυψη ότι η θεία Σταματίνα, την οποία υποδύθηκε η Γιούλη Τσαγκαράκη, είναι το Ι στο ΛΟΑΤΚΙ+, «αγκαλιάστηκε» όπως της άξιζε.

Οι τηλεθεατές επαίνεσαν την τόλμη και την ευαισθησία με την οποία η σειρά θίγει ένα θέμα που παραμένει ταμπού, αποδεικνύοντας ότι η ψυχαγωγία μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ευαισθητοποίησης.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση του επεισοδίου: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Θα είναι από τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θέλησα και τα έγραψα».

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, μιλώντας στο Στούντιο 4 εξήγησε γιατί θέλησε να μπει πρώτο το «Ι» και να «αναδιαμορφωθεί» το ΛΟΑΤΚΙ σε ΙΚΤΟΛΑ. «Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό».

30 χρόνια «Φως στο τούνελ» – 30 χρόνια Αγγελική Νικολούλη

Τα λόγια είναι περιττά. Η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο τούνελ» συμπληρώνουν τρεις δεκαετίες στην ελληνική τηλεόραση. Κάθε Παρασκευή στις 23.20, οι τηλεθεατές δυναμώνουν την ένταση της τηλεόρασης αφού από τον Οκτώβριο του 1995 έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη δημοσιογράφο.

Το «Φως στο τούνελ» στο MEGA είναι σταθερό -κι ανεπηρέαστο- ραντεβού.

Τίτλοι όπως «το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε τη θέση του στην κορυφή της τηλεθέασης» και «η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε πρώτη για μία ακόμη εβδομάδα» αποτελούν καθημερινότητα για μια δημοσιογραφική ομάδα που δουλεύει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι υπό την καθοδήγηση της Αγγελικής Νικολούλη.

Η μακροβιότερη εκπομπή έρευνας στην ελληνική τηλεόραση και η έμπειρη δημοσιογράφος έχουν συμβάλει στην εξιχνίαση 29 δολοφονιών καθώς και στην εύρεση 1.860 αγνοουμένων, αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις, με τη μεγαλύτερη κατάκτηση να είναι η διαχρονική αγάπη των τηλεθεατών. Το «Τούνελ» σε αριθμούς

30 επιτυχημένες σεζόν.

4.000 ώρες live τηλεοπτικού αέρα.

1.000 νύχτες αγωνίας, έρευνας, αποκαλύψεων.

1.000 εκπομπές για την αλήθεια.

250 αγνοούμενοι, από τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, εντοπίστηκαν σε Ρωσία, Αμερική, Γαλλία, Δανία και ενώθηκαν με τις οικογένειές τους. Ήταν η ιστορική ενότητα «Παιχνίδια της Ζωής».

25 σημαντικές διακρίσεις και βραβεία από κοινωνικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 καταχωρήσεις στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

«Το Σόι σου» ξανά στους δέκτες μας

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και στις οθόνες μας. «Το Σόι σου», έπειτα από μια μακρά περίοδο καθημερινών επαναλήψεων -«όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις τη μέρα γίνεται σαν το χάπι», είχε αναφέρει η Ρένια Λουιζίδου- επέστρεψε στον ALPHA.

Οι πίνακες τηλεθέασης λένε πως οι συντελεστές έπραξαν ορθά και συμφώνησαν για την 6η σεζόν της σειράς.

Αναφερόμενη στα γυρίσματα που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, η Βάσω Λασκαράκη εκμυστηρεύτηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» ότι όλοι οι συντελεστές ένιωσαν σαν να μην είχαν μεσολαβήσει έξι χρόνια.

«Ζήσαμε μαζί την αγωνία. Ήταν και για εμάς σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπήκαμε για γύρισμα και ήταν σαν να λείψαμε ένα Σαββατοκύριακο. Φτου φτου Παναγία μου, κάνω τον σταυρό μου. Γιατί είναι από τις ευτυχείς συγκυρίες να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να νιώθεις ότι πας σπίτι σου».

«Τέλος εποχής» για τον Γιώργο Παπαδάκη και το «Καλημέρα Ελλάδα»

Εχοντας δίπλα του συνεργάτες που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 28 Απριλίου την αποχώρησή του από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Με δάκρυα στα μάτια ανέφερε ότι «τα χρόνια πέρασαν» και ότι πλέον δεν διαθέτει τη δυναμική που τον χαρακτήριζε στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν την ολοκλήρωση του επετειακού επεισοδίου της εκπομπής, παρουσία συνεργατών που έχουν συνδεθεί με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιώργος Παπαδάκης τόνισε ότι αφήνει «ελεύθερο το πεδίο» στον ΑΝΤ1 να αποφασίσει για το μέλλον του προγράμματος. Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ξεκίνησε στις 28 Απριλίου του 1992, με τον Γιώργο Παπαδάκη να βρίσκεται στο «τιμόνι» της παρουσίασης της, για 34 συνεχόμενες σεζόν.

«Σας θεωρώ οικογένειά μου. Το συζήτησα πρώτα με τη δική μου οικογένεια, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κάνω το “Καλημέρα Ελλάδα” και νομίζω ότι άργησα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι θα παραμείνει στην εκπομπή μέχρι τις 5 Ιουνίου, λέγοντας με χιούμορ: «Μέχρι τότε θα με τρώτε στη μάπα. Μετά, ο ΑΝΤ1 θα αποφασίσει για το μέλλον της εκπομπής».

Το «Καλημέρα Ελλάδα» -στην «μετά παπαδάκεια» εποχή- έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού. «Μεγάλο ειδικό βάρος, ευθύνη, χαρά.

Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ τιμητικό να γίνεσαι δέκτης μιας επιλογής η οποία σηματοδοτεί μια επανέναρξη της μακροβιότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι μεγάλο το βάρος. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μια καινούργια πρόταση. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, γιατί δεν αντικαθίσταται», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης.

Η Klavdia έβαλε ξανά την ελληνική γλώσσα σε τελικό Eurovision

Μετά από χρόνια απουσίας ελληνικού τελικού, η Klavdia πήρε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ο οποίος έλαβε χώρα στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η «Αστερομάτα» κατέκτησε την 6η θέση, καταγράφοντας τη σημαντικότερη επίδοση της χώρας από το 2013 με το “Alcohol is free” (Αγάθωνας & Koza Mostra). Η Klavdia δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο το άγχος ενός τέτοιου διαγωνισμού αλλά και τα σχόλια εντός των τειχών για το τραγούδι και την εμφάνισή της.

Από τα ρούχα μέχρι τα γυαλιά της, η Klavdia πρωταγωνίστησε σε εκπομπές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να απομακρύνεται από τη μουσική.

Παρά τις «χλιαρές» προσδοκίες κέρδισε την αναγνώριση κοινού κι επιτροπών. Στον ημιτελικό, όπου ψήφιζε αποκλειστικά το κοινό, η ελληνική συμμετοχή τερμάτισε 4η, ξεπερνώντας τη φετινή νικήτρια, Αυστρία.

Βασίλης Μπισμπίκης, πρωταγωνιστής για λάθος λόγους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Κρίθηκε ένοχος για εγκατάλειψη οχημάτων από το Μονομελές Αυτόφωρο και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ενώ δεν του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου όπως είχε ζητήσει.

Δεν ήταν ένα «ατυχές συμβάν», ούτε μια «περιπέτεια», ούτε κάτι που προσομοιάζει σε λεβεντιά. Δεν ήταν ούτε λόγος να κουμπώσουμε το όνομα της Δέσποινας Βανδή δίπλα σε αυτό της Δανάης Παππά λόγω του βίντεο που κυκλοφόρησε με τον χορό της ίδιας και του Μπισμπίκη σε κρητικό γλέντι που προηγήθηκε του ατυχήματος.

Το μεγάλο φάουλ από πλευράς του έγινε όταν αντί ευθαρσώς να παραδεχθεί το σφάλμα του, θέλησε να κουνήσει το δάχτυλο και να αναλωθεί σε υποδείξεις κάλυψης του θέματος.

Γράφει στο ΒΗΜΑ ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ: «ο εγχώριος δημόσιος κύκλος εποικίστηκε από τη θλιβερή τροχαία συμπεριφορά ενός ηθοποιού, του Βασίλη Μπισμπίκη.

Χωρίς καμία συναίσθηση του τι συμβαίνει γύρω μας, έξω από κάθε γνώση του κινδύνου, μακριά από την αντίληψη ότι απειλούμαστε, παρακολουθήσαμε έναν ακόμα διαγωνισμό ηθικής πλεονεξίας για την κακότητα του δημοσίου προσώπου που έσφαλε, για τις απόψεις που έχει κάποτε εκφράσει, για το αν είναι ο προστατευόμενος των πολιτιστικών ιδρυμάτων, και αναλωθήκαμε πάλι σε προβολές για την τραχιά αρρενωπή λαϊκότητά του, τον σκανδαλισμό για το πράγματι κακόγουστο, μα ακριβό και ενδεικτικό μιας κυριαρχικής προβολής του εαυτού, αυτοκίνητό του.

Ασχοληθήκαμε δηλαδή με μια σειρά από ασήμαντα πράγματα. Δεσμεύσαμε τον νου μας εκεί και αποστρέψαμε το βλέμμα μας από εκείνα που στα οποία παίζεται η ίδια μας η ύπαρξη ως δημοκρατικής κοινωνίας».

Τα δύσκολα φεγγάρια του Γιώργου Μαζωνάκη

Βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα κι έγινε πρώτη είδηση με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Οι σχέσεις του με την οικογένειά του κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Η μητέρα του, οι αδερφές του, οι δικηγόροι, οι επιστολές, οι απαντήσεις, οι ανταπαντήσεις και στο βάθος το μείζον ζήτημα της ψυχικής υγείας.

Όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ψυχιατρείο, η οικογένειά του ανακοίνωσε μέσω των δικηγόρων τους: «Για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε.

Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Προς έκπληξη πολλών τα σχόλια που ακούστηκαν και γράφτηκαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είχαν χρώμα κίτρινο. Μηνύματα στήριξης, διακριτικότητα και μια σχεδόν πρωτοφανής ευαισθησία και κατανόηση της σημασίας της ψυχικής υγείας.

Τα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν μια ακόμα αφορμή να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε τα δεδομένα.

Η πανευρωπαϊκή έκθεση «Mapping and Understanding Exclusion: Institutional, coercive and community-based services and practices across Europe» επισημαίνει τα μειονεκτήματα και τις αναποτελεσματικότητες του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, καθώς και τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών.

Η χώρα μας έχει καταδικαστεί δύο φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Karamanof κατά Ελλάδος, 2011, Venios κατά Ελλάδος, 2011) για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου που αφορά στις πολιτικές των κρατήσεων και, κατά συνέπεια, τα δικαιώματα των ασθενών, ενώ αντίστοιχα συμπεράσματα έχουν καταγραφεί και από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.