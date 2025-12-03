Κάθε χρονιά έχει τα δικά της αστέρια – εκείνους και εκείνες που μέχρι πρόσφατα δεν γνωρίζαμε καλά καλά το ονοματεπώνυμό τους και ξαφνικά βρίσκονται παντού: στα charts, στις τελετές βραβείων, στις οθόνες και στα timelines μας.

Από ένα παιδί που κοιμόταν σε αυτοκίνητα φίλων και σήμερα μετρά δισεκατομμύρια streams στο Spotify μέχρι μια animated K-pop ταινία που έγινε το πιο δημοφιλές φιλμ στην ιστορία του Netflix, και από μια αυτοκαταστροφική τραγουδοποιό μέχρι έναν έφηβο ηθοποιό που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη με την ένταση του ταλέντου του, οι νέες αφίξεις του 2025 δείχνουν ότι το επόμενο κύμα της ποπ κουλτούρας δεν χωρά σε κουτάκια και κατηγοριοποιήσεις.

Alex Warren

View this post on Instagram A post shared by Alex Warren (@alexwarren)

Ο Warren ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που, αν δεν υπήρχε η μουσική, ίσως να μην είχαν βρει ποτέ σωτηρία. Γεννήθηκε το 2000 στο Κάρλσμπαντ της Καλιφόρνιας, ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο στα νεφρά όταν ο μικρός Alex ήταν μόλις εννέα ετών και η μητέρα του, βυθισμένη στον αλκοολισμό τότε, αδυνατούσε να τον μεγαλώσει. Έφηβος πια, βρέθηκε χωρίς σπίτι, προσπαθώντας απλώς να επιβιώσει.

Το σημείο καμπής στη ζωή του ήρθε όταν γνώρισε, το 2018, την influencer Kouvr Annon μέσω Snapchat. Εκείνη μετακόμισε από τη Χαβάη στην Καλιφόρνια, οι δυο τους άρχισαν να ζούνε μαζί στο αυτοκίνητό του και να ανεβάζουν βίντεο.

Το internet τους αγάπησε: το ζευγάρι έγινε viral, ο Warren μπήκε στον πυρήνα της εξόχως δημοφιλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ομάδας «The Hype House» στο Λος Άντζελες, αλλά μέσα του υπήρχε πάντα μία μόνο σταθερά: ήθελε να γίνει μουσικός. Το 2021 κυκλοφορεί ανεξάρτητα τα πρώτα του τραγούδια και η απήχηση είναι τέτοια που η Atlantic Records του προσφέρει συμβόλαιο.

Λίγα χρόνια αργότερα, με το άλμπουμ «You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)», βλέπει κομμάτια όπως το «Burning Down» να μπαίνουν στο Billboard Hot 100. Το single «Ordinary» (με περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify) τον μετέτρεψε τη χρονιά που τελειώνει από social media περσόνα σε κανονικό, old-school σταρ της ποπ.

KATSEYE

Τυπικά, οι KATSEYE είναι ένα girl group με έδρα το Λος Άντζελες. Στην πράξη, είναι ένα μουσικό εγχείρημα πολύ ενδεικτικό της παγκοσμιοποιημένης εποχής μας: έξι μέλη από Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Ελβετία και ΗΠΑ.

Η ιστορία τους ξεκινά το 2023 μέσα από το ριάλιτι «The Debut: Dream Academy», ένα survival show στο πνεύμα των διαβόητα σκληροπυρηνικών κορεάτικων οντισιόν, όπου 20 διαγωνιζόμενες διεκδίκησαν μια θέση στο συγκρότημα.

Η διαδικασία εκπαίδευσης και επιλογής τους καταγράφηκε αργότερα στη σειρά του Netflix «Popstar Academy: Katseye»: bootcamps, ατελείωτες πρόβες, δάκρυα και ιδρώτας και ένα πολύ συνειδητό σχέδιο να δημιουργηθεί η πρώτη γυναικεία μπάντα που θα μιλά στη γλώσσα της αμερικανικής μουσικής αλλά θα κινείται με τη φυσικότητα και τη δυναμική μιας K-pop ομάδας. To ντεμπούτο τους ήρθε το 2024 με το EP «SIS (Soft Is Strong)», όμως το αληθινό big bang έγινε το 2025 με το δεύτερο EP «Beautiful Chaos».

Το single «Gnarly» μπαίνει για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100, ενώ το ακαταμάχητο κομμάτι «Gabriela» – μια σύγχρονη, χορευτική εκδοχή του «Jolene» με τη δημιουργική συνδρομή της Charli XCX – φτάνει στο top 40 και τους χαρίζει υποψηφιότητα για Grammy (Best Pop Duo/Group Performance), ενώ το ίδιο το EP κάνει ντεμπούτο στο Νο 4 του Billboard 200. Παράλληλα, οι KATSEYE βρίσκονται παντού: από το φεστιβάλ Lollapalooza μέχρι την sold-out περιοδεία «Beautiful Chaos Tour».

Με creative director τον Humberto Leon, οι KATSEYE ντύνονται σαν να βγήκαν από ένα Y2K όνειρο: χαμηλοκάβαλα τζιν, crop tops, αρχειακά κομμάτια, αλλά και πινελιές που τιμούν τις διαφορετικές καταγωγές τους.

Η καμπάνια που έκαναν για την εταιρεία Gap (με καταπληκτική χορογραφία από τον ραγδαία ανερχόμενο Robbie Blue) έγινε viral και χαρακτηρίστηκε «cultural takeover». Σε μια εποχή που όλοι μιλούν για diversity αλλά λίγοι το εννοούν, οι KATSEYE μοιάζουν λιγότερο με προϊόν και περισσότερο με προπομπό ενός νέου, πραγματικά παγκόσμιου pop μοντέλου.

Owen Cooper

Γεννημένος το 2009 στο Warrington της Αγγλίας, o Owen Cooper ξεκίνησε με μαθήματα υποκριτικής στη σχολή The Drama Mob, χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες πέρα από το να δοκιμάσει κάτι καινούργιο.

Κι όμως, η πρώτη του επαγγελματική δουλειά ήταν κατευθείαν μια βουτιά στα βαθιά: ο ρόλος του Jamie Miller στη μίνι σειρά του Netflix «Adolescence» και δεν υπήρξε θεατής που να μην καθηλώθηκε από τη συγκλονιστική ερμηνεία του.

Το αποτέλεσμα; Στα 15 του γίνεται ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει Emmy για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited ή Anthology Series, και προκαλώντας κυριολεκτικά ένα μικρό σοκ στη βιομηχανία του θεάματος.

View this post on Instagram A post shared by Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Θα τον δούμε σύντομα ως νεαρό Heathcliff στην επικείμενη κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου «Ανεμοδαρμένα Υψη» (με τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi), ενώ εμφανίζεται και στο BBC ως Callum στη σειρά «Film Club».

Chase Infiniti

Η Chase Infiniti Payne, ή απλώς Chase Infiniti, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της αμερικανικής ηθοποιίας. Αφού πέρασε από το North Central High School και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην υποκριτική στο Columbia College Chicago (με ένα διάλειμμα ως kickboxing trainer και συνιδρύτρια μιας K-pop cover dance ομάδας), η καριέρα της απογειώθηκε μέσα σε δύο μόνο χρόνια.

Το 2024 ξεχωρίζει στη limited σειρά του Apple TV+ «Presumed Innocent», ενώ το 2025 έρχεται το μεγάλο βήμα: ο Paul Thomas Anderson τη διαλέγει για την ταινία «One Battle After Another», ως κόρη ενός πρώην επαναστάτη τον οποίο υποδύεται ο Leonardo DiCaprio.

View this post on Instagram A post shared by chase infiniti (@chaseinfiniti)

Ο θρύλος λέει ότι, στο callback, ο Anderson την έβαλε να συμμετάσχει σε μάθημα καράτε. Ηταν η μόνη αρχάρια στην αίθουσα, αλλά το πάθος και η φυσικότητά της ήταν αρκετά για να της χαρίσουν τον ρόλο.

Από εκεί, η καριέρα της συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον: πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά «The Testaments» – sequel του «The Handmaid’s Tale» – και στη συνέχεια η ταινία «The Julia Set», όπου υποδύεται μία νεαρή μαθηματικό σε elite πρόγραμμα προετοιμασίας για το δυσκολότερο σχετικό διαγώνισμα στον κόσμο.

Tramell Tillman

Αν έχετε δει το «Severance» στο Apple TV+, αποκλείεται να έχετε ξεχάσει τον ανατριχιαστικό μάνατζερ Seth Milchick πίσω από το χαμόγελο του οποίου κρύβεται μονίμως μια απροσδιόριστη απειλή.

Πίσω από αυτή τη φιγούρα βρίσκεται ο Tramell Tillman, ένας ηθοποιός με ιδιαίτερη διαδρομή. Γεννημένος στην Ουάσινγκτον και μεγαλωμένος στο Λάργκο του Μέριλαντ, ο Tillman ξεκίνησε σπουδάζοντας ιατρική στη Νέα Ορλεάνη, αλλά μετά τον τυφώνα Katrina άλλαξε πορεία, πήγε στο Jackson State University και σπούδασε επικοινωνία, προτού γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός που ολοκλήρωσε MFA στην υποκριτική από το University of Tennessee.

View this post on Instagram A post shared by Apple TV (@appletv)

Παρόλο που η παρουσία του ξεχώρισε και στην πρώτη σεζόν του «Severance», στον δεύτερο κύκλο η ερμηνεία του απογειώθηκε, χαρίζοντάς του το 2025 το Primetime Emmy για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά – και γράφοντας ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος μαύρος και ο πρώτος ανοιχτά γκέι ηθοποιός που κερδίζει σε αυτή την κατηγορία.

Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο Marvel Cinematic Universe, παίζοντας στην ταινία «Spider-Man: Brand New Day» – μια κίνηση που φέρνει έναν ηθοποιό με πολιτική, queer και φυλετική συνείδηση σε ένα από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά franchises του πλανήτη.

Lolal Tung

Αν είστε κάτω των 30, είναι μάλλον αδύνατον να μην έχετε πετύχει κάπου το πρόσωπο της Lola Tung. Ως Belly στην επιτυχημένη σειρά του Prime Video «The Summer I Turned Pretty», έγινε το κεντρικό πρόσωπο του πιο διάσημου ερωτικού τριγώνου της streaming εποχής, βάζοντας αμέτρητες νεαρές γυναίκες να αποφασίσουν αν ανήκουν στο teamConrad ή στο teamJeremiah.

View this post on Instagram A post shared by The Summer I Turned Pretty (@thesummeriturnedpretty)

Η τελευταία σεζόν της βασισμένης στα βιβλία της Jenny Han σειράς, εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο: ρεκόρ τηλεθέασης στο Prime, εκτόξευση πωλήσεων των βιβλίων, εκατοντάδες εκατομμύρια social media interactions, φανατικό fandom.

Μετά το τέλος της σειράς και το ήδη ανακοινωθέν follow-up film, η 23χρονη ηθοποιός ετοιμάζεται για νέα κινηματογραφικά projects – ανάμεσά τους και μια στροφή στον χώρο του horror, που μπορεί να αποδειχθεί game changer για την εικόνα της.

Lola Young

Τη Lola Young δεν την ένοιαξει ποτέ να είναι «κουλ». Η βρετανίδα τραγουδοποιός από το Νότιο Λονδίνο γράφει τραγούδια από τα 11 της, σπούδασε στο BRIT School, και αυτό που πραγματικά τη διαφοροποιεί είναι η απόλυτη ειλικρίνειά της: για την ψυχική υγεία της, τις εξαρτήσεις, το σαμποτάρισμα που κάνουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, τις τοξικές σχέσεις.

Το 2024, το single «Messy» έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά το 2025 ήρθε η στιγμή της επιβεβαίωσης του ταλέντου της με το τρίτο άλμπουμ της ονόματι «I’m Only F**king Myself» και καταπληκτικά κομμάτια όπως το «One Thing», το «d£aler», το «Spiders» και το «Not Like That Anymore».

Η καριέρα της διαθέτει πλέον και πιο – ας τις πούμε – θεσμικές αναγνωρίσεις: βραβείο Ivor Novello Rising Star (2025) και υποψηφιότητα για Grammy Best New Artist (2026).

Olivia Dean

View this post on Instagram A post shared by Olivia Dean (@oliviadeano)

Η Olivia Dean είναι ήδη εδώ και κάποια χρόνια γνωστή στη Βρετανία με ένα άλμπουμ που έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς – το «Messy» (2023). Η φωνή της, jazz-tinged, ζεστή, με soul και pop στοιχεία, έχει ήδη κερδίσει επαίνους από κάθε γνώστη της μουσικής.

Κι όμως, το 2025 είναι η χρονιά που αρχίζει επιτέλους να κάνει breakthrough και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού χάρη στο άλμπουμ «The Art of Loving», το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα της χρονιάς.

Το single «Man I Need» μπαίνει ψηλά στο Billboard Hot 100, ενώ τα «Nice to Each Other» και «So Easy (To Fall In Love)» ανοίγουν την πόρτα μιας αμερικανικής αγοράς που μέχρι τώρα έδειχνε περίεργα διστακτική.

Η συμμετοχή της ως opening act στην περιοδεία της Sabrina Carpenter θυμίζει τις αντίστοιχες στιγμές της Chappell Roan ή της ίδιας της Carpenter ως support της Taylor Swift – δηλαδή μια πλατφόρμα που μπορεί να την εκτοξεύσει.

Την ίδια στιγμή, η πανέμορφη τραγουδίστρια δεν διστάζει να συγκρουστεί με τη βιομηχανία στην οποία ανήκει. Όταν τα εισιτήρια της βορειοαμερικανικής της περιοδείας εμφανίστηκαν σε resale πλατφόρμες σε τιμές έως 14 φορές πάνω από την αρχική, η ίδια τα έβαλε δημόσια με Ticketmaster και Live Nation, μιλώντας για «απωθητικές τακτικές» και διεκδικώντας πιο δίκαιους όρους για τους θαυμαστές της.

Το αποτέλεσμα ήταν εν μέρει να δικαιωθεί, με επιστροφές χρημάτων και price caps στα resales.

KPOP Demon Hunters

Αυστηρά μιλώντας, οι KPop Demon Hunters δεν είναι πρόσωπα όμως καμία λίστα με τους νέους πρωταγωνιστές της ποπ κουλτούρας δεν θα ήταν πλήρης χωρίς αναφορά σε αυτό το animation.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε στο Netflix το καλοκαίρι του 2025, αφηγείται την ιστορία του girl group HUNTR/X: τρεις σταρ της KPop – η Rumi, η Mira και η Zoey – γεμίζουν στάδια για τις συναυλίες τους και παράλληλα χρησιμοποιούν τις υπερφυσικές δυνάμεις τους για να κυνηγούν δαίμονες και να προστατεύουν τις ψυχές των fans τους.

Το concept ακούγεται τραβηγμένο από τα μαλλιά, όμως λειτούργησε: η παραγωγή έγινε το πιο δημοφιλές φιλ στην ιστορία της διάσημης πλατφόρμας streaming, με περισσότερα από 325 εκατομμύρια views, ενώ το soundtrack της έβγαλε τέσσερα top-10 hits στο Billboard Hot 100, με το «Golden» να μένει για εβδομάδες στην κορυφή.

Damson Idris

Ο Damson Idris έγινε αρχικά γνωστός χάρη στην έξοχη τηλεοπτική σειρά «Snowfall» του John Singleton, όπου υποδύεται τον Franklin Saint, έναν νεαρό έμπορο ναρκωτικών στο Λος Άντζελες των ’80s, στην αυγή της επιδημίας του κρακ.

Με βοήθεια ακόμη και από τον rapper WC προκειμένου να τελειοποιήσει την προφορά του και τη γλώσσα του σώματος του, δημιούργησε έναν χαρακτήρα που τον καθιέρωσε αμέσως ως εξαιρετικό ηθοποιό.

Το 2025, όμως, είναι η χρονιά που τον βλέπουμε να περνά στην κατηγορία του μεγάλου πρωταγωνιστή με εμπορική δυναμική: ως οδηγός Formula 1 στην ταινία «F1» αρχικά, και με επερχόμενους ρόλους στο πολυαναμενόμενο «Children of Blood and Bone» αλλά και στο «Miles & Juliette» του Bill Pohlad.

View this post on Instagram A post shared by Damson Idris (@damsonidris)

Σε μια στιγμή που το Χόλιγουντ ψάχνει τον επόμενο σημαντικό ζεν πρεμιέ με διεθνή απήχηση, ο Damson Idris έχει ήδη πάρει θέση στην εκκίνηση.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.