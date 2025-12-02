Στην τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου Καρόλου Κουν, που απένειμε η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και ο Δήμος Αθηναίων, το Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου απονεμήθηκε στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη που εδώ και τρία χρόνια ανεβαίνει στην Αθήνα (Θέατρο Olvio) σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα.

Στην ομιλία του ο Θανάσης Τριαρίδης δήλωσε πως αυτός υπήρξε μονάχα «ο αντιγραφέας μιας πραγματικότητας, την οποία γράφουν με το σώμα τους, με το αίμα τους και με τον θάνατό τους οι μετανάστες που δολοφονούνται στις ελληνικές θάλασσες». Έτσι, μαζί με τους συντελεστές της παράστασης, αποφάσισαν να μεταφέρουν την ορατότητα του βραβείου στους μετανάστες που δολοφονήθηκαν στο πλοίο Adriana στα ανοιχτά της Πύλου και κάλεσαν στην σκηνή τον 28χρονο αιγύπτιο πρόσφυγα Μοχάμετ Αμπντελ Ματζετ, επιζώντα του πολύνεκρου ναυαγίου, να παραλάβει το βραβείο. O κ. Αμπντελ Ματζέτ, εν μέσω πυκνών χειροκροτημάτων, παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η παρουσία και το ενδιαφέρον σας για αυτό το ζήτημα αντανακλούν την ανθρωπιά που κουβαλάμε μέσα μας. Σας έχω βαθύ σεβασμό και εκτίμηση, γιατί μας αφιερώσατε τον χρόνο και τις προσπάθειές σας. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος σε όλα τα θύματα των επαναπροωθήσεων. Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Όπως δε θα ξεχάσουμε και τα αδέλφια μας στην Παλαιστίνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η τελετή απονομής των βραβείων Κάρολος Κουν διοργανώθηκε στο Θέατρο Ολύμπια-Μαρία Κάλλας από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και τον Δήμο Αθηναίων. Την Κριτική Επιτροπή των Βραβείων Θεάτρου 2024/25 αποτελούν οι θεατρικοί κριτικοί: Ανθούλα Δανιήλ (πρόεδρος), Ελένη Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζήσης, Κατερίνα Θεοδωράτου και Νίκος Μπατσικανής.

Η παράσταση συνεχίζεται με επιτυχία κάθε Τετάρτη στις 21:00, στο Θέατρο Olvio.