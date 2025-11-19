Μια ακόμη επιτυχία για τον Γιώργο Λάνθιμο και την τελευταία ταινία του, «Βουγονία». Ο Ελληνας δημιουργός βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε σκηνοθέτες που θα διεκδικήσουν το βραβείο καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη (European Director) στα 38α Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Μαζί με τον Γ. Λάνθιμο το βραβείο διεκδικούν ο Ισπανός Ολιβερ Λαξ για την ταινία «Sirat», ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα», η Γερμανίδα Μάσα Σιλίνσκι για την ταινία «Sound of falling» και (ίσως το φαβορί της κατηγορίας), ο Νορβηγός Γιοακίμ Τρίερ για την ταινία «Συναισθσηματική αξία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας περιλαμβάνει 15 τίτλους: πέντε ταινίες μυθοπλασίας, καθώς και τις υποψήφιες ταινίες από τις κατηγορίες «Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ» και «Ευρωπαϊκής Ταινία Κινουμένων Σχεδίων».

Οι ταινίες που διεκδικούν το βραβείο καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας είναι οι:

Μυθοπλασία

Τhe voice of Ηind Ρajab (Γαλλία/ Τυνησία) της Κάουτερ Μπεν Χάνια

Ένα απλό ατύχημα (Γαλλία/ Ιράν/ Λουξεμβούργο) του Τζαφάρ Παναχί

Συναισθηματική αξία (Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία) – του Γιοακίμ Τρίερ

Sirāt (Ισπανία/ Γαλλία) του Ολιβερ Λαξ

Sound of falling (Ιn die sonne schauen) (Γερμανία) της Μάσα Σιλίνσκι

Ντοκιμαντέρ

Riefenstahl (Γερμανία) του Αντρές Βέιλ

Afternoons of solitude (Ισπανία/ Γαλλία) –του Αλμπέρ Σέρα

Fiume o morte! (Κροατία/ Σλοβενία/ Ιταλία) του Ιγκόρ Μπεζίνοβιτς

Songs of slow burning earth (Ουκρανία, Γαλλία, Δανία, Σουηδία) της Όλα Ζούρμπα

With Hasan in Gaza (Γερμανία) – του Καμάλ Αλ Τζαφαρί

Animation

Tales from the magic garden (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γαλλία) των Ντέιβιντ Σουκούπ, Πάτρικ Πας, Λεόν Βιτμάρ και Ζαν Κλοντ Ροζέκ

Arco (Γαλλία) του Ουγκό Μπιενβενού

Little Amelie (Γαλλία) των Μαϊλίς Βαλάντ και Λιάν Τσο Χαν

Dog of God (Λετονία, Ηνωμένες Πολιτείες) των Ραίτις Αμπέλ και Λαουρίς Αμπέλ

Olivia and the invisible earthquake (Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Χιλή) της Ιρένε Ιμπορα Ρίζο

Ευρωπαίος ηθοποιός

Σέρζι λόπεζ – Sirat

Mαντς Mίκελσεν – The last Viking

Tόνι Σερβίλο – La grazia

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Συναισθηματική αξία

Ινταν Βέις – Franz

Ευρωπαία ηθοποιός

Λεονί Μπένες – Νυχτερινή Εφημερία

Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι – Duse

Λεά Ντρουκέρ – Case 137

Βίκι Κριπs – Love me tender

Ρενάτε Ρέινσβε – Συναισθηματική αξία

Οι υποψηφιότητες βασίζονται στις ψήφους 5.400 μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια λίστα υποψηφίων της Ακαδημίας. Τώρα, τα μέλη της Ακαδημίας θα ψηφίσουν για τους νικητές.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου παρέδωσε στην δημοσιότητα τους υποψηφίους για εννέα κατηγορίες των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου και οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στο Ρεάλ Αλκάθαρ της Σεβίλλης, μετά το 22ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης.

Η τελετή απονομής βραβείων θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο της Γερμανίας.