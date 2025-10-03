Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ) διοργανώνει την Τελετή Απονομής των Βραβείων Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 12.00μμ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος IFG (Auditorium Theo Angelopoulos), Σίνα 31, Αθήνα.

Τα Βραβεία καλύπτουν τη θεατρική σεζόν από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή τις παραστάσεις που έκαναν πρεμιέρα αυτό το διάστημα.

Αφορούν τις αμιγώς ελληνικές παραγωγές, καθώς πρόθεση της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ είναι να στηρίξει και να αναδείξει την ημεδαπή θεατρική δημιουργία, η οποία πολλές φορές συντελείται υπό εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικά συνθήκες.

Τα βραβεία που απονέμει η ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ αντανακλούν θεμελιώδεις αρχές της όπως η πολυσυλλεκτικότητα, η συμπερίληψη, η εξωστρέφεια. Ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων βραβείων στο εξωτερικό, απονέμονται από έγκριτους κριτικούς 17+1 θεατρικά βραβεία, επιπλέον 2 επαίνων, τιμώντας και βραβεύοντας όλες τις πτυχές της παραστατικής δημιουργίας.

Η Κριτική Επιτροπή ανέλαβε να καλύψει την ομολογουμένως πολύ πλούσια θεατρική παραγωγή της Αθήνας, παράλληλα με εκείνη της Θεσσαλονίκης, αλλά και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων όλης της Ελλάδας.

Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών

Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 σε μια πρωτοβουλία να διαφυλαχθεί και να προαχθεί, μέσα σε μια δύσκολη αξιακή, οικονομική και μιντιακή συγκυρία, η αδέσμευτη σκέψη, η γόνιμη και παρεμβατική κριτική, η ουσιαστική ανταλλαγή αισθητικών κριτηρίων και εντυπώσεων με συναδέλφους και καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό της, είναι:

Η ουσιαστική συμβολή των κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στη διαμόρφωση και άσκηση ενός έγκυρου και τεκμηριωμένου επιστημονικά κριτικού λόγου.

Η αναβάθμιση του ρόλου της κριτικής, η καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των μελών του Σωματείου όσο και με συναδέλφους του εξωτερικού, η ανταλλαγή απόψεων πάνω στο αντικείμενο της κριτικής και η συνεχής ενημέρωση.

Ο σεβασμός των κανόνων δεοντολογίας κατά την άσκηση της κριτικής που έχει εισηγηθεί η Διεθνής Ένωση Κριτικών (άρθρο 6 του καταστατικού της Ένωσης) και η μέριμνα για την εφαρμογή τους.

Η ενθάρρυνση της εγχώριας θεατρικής δημιουργίας και η προβολή της στο εξωτερικό.

Η καλλιέργεια συνθηκών τέτοιων που να ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών θεατρικής έκφρασης.

Η προάσπιση και η προστασία του πολλαπλώς βαλλόμενου επαγγέλματος του κριτικού.

Η στήριξη και η προώθηση του ελληνικού θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στο σύνολό τους.

Απόρροια των παραπάνω στοχεύσεων της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ είναι η παρούσα απονομή τιμητικών θεατρικών βραβείων αλλά και βραβείων σε κατηγορίες θεαμάτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο των παραστατικών τεχνών.

Κριτική Επιτροπή Βραβείων της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (με αλφαβητική σειρά): Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου, Δημήτρης Τσατσούλης.

Στην τελική επιλογή των παραστάσεων η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τις προτάσεις μελών της.

Μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών:

Γιώργος Παπαγιαννάκης (Πρόεδρος)

Ιωάννα Μπλάτσου (Αντιπρόεδρος)

Τόνια Τσαμούρη (Γενική Γραμματέας)

Σμαρώ Κώτσια (Ταμίας)

Σάββας Πατσαλίδης (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων)

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών:

Βαροπούλου Ελένη (επίτιμο μέλος), Θωμαδάκη Μαρίκα (επίτιμο μέλος), Βερβεροπούλου Ζωή, Γρηγορίου Ρέα, Ζαπάντης Δημήτριος, Ιωαννίδης Γρηγόρης, Καγγελάρη Δηώ, Καλτάκη Ματίνα, Κολτσιδοπούλου Άννυ, Κορεντίνη Δέσποινα, Κώτσια Σμαρώ, Λιούτσια Ιωάννα, Μουντράκη Ειρήνη, Μπελέκου Ερριέττα, Μπλάτσου Ιωάννα, Παπαγιαννάκης Γεώργιος, Πατσαλίδης Σάββας, Πετάση Ελένη, Πεφάνης Γιώργος, Προύσαλη Εύη, Ράπτου Ελευθερία, Σιμελιτίδου Σοφία, Τεκτονίδου Παρασκευή, Τσαμούρη Τόνια, Τσατσούλης Δημήτρης, Τσιότσιου Αντριάνα, Τσόκου Γιάννα

Την τελετή απονομής παρουσιάζει η κριτικός θεάτρου και δημοσιογράφος, μέλος της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ, Ματίνα Καλτάκη.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής, το ντουέτο εγχόρδων String Demons θα ερμηνεύσει μουσικά κομμάτια έκπληξη.

Οι String Demons, τα αδέλφια Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, είναι ένα ντουέτο εγχόρδων (βιολοντσέλο, βιολί) που ξεκίνησε την κοινή μουσική του πορεία το 2014. Οι συνθέσεις, οι ερμηνείες και οι διασκευές τους διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τις επιρροές τους από ένα ευρύτατο μουσικό φάσμα: από την κλασική μουσική -από την οποία άλλωστε προέρχονται- μέχρι την ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, τη rock, heavy metal, pop, τους βυζαντινούς ύμνους κ.ά. Στις ιδιοσυγκρασιακές συνθέσεις τους, Haendel συναντά τους Iron Maiden, ο Vivaldi τον Βαμβακάρη, ο Bach τους Queen, η Lady Gaga τα λαϊκοδημοτικά, οι Abba τα Ποντιακά.

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου φιλοτέχνησε και προσέφερε αφιλοκερδώς ο Εικαστικός, Αν. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος

Οι υποψηφιότητες

1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Ελίζα Αλεξανδροπούλου (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

2. Κάρολ Γιάρεκ (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)

3. Στέφανος Δρουσιώτης (MAMI, σκην. Mario Banushi, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

4. Μαρκέλλα Μανωλιάδη (Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΙΑΤ)

5. Ελευθερία Ντεκώ (Αντιγόνη του Σοφοκλή, σκην. Ούλριχ Ράσε, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

6. Τάσος Παλαιορούτας (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

7. Χρήστος Τζιόγκας (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Χρυσηίς Λιατζιβίρη (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

2. Σεσίλ Μικρούτσικου (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας), του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής και Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

3. Άρης Παπαδόπουλος (Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ)

4. Σταυρούλα Σιάμου (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, σκην. Θοδωρής Αμπαζής, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

5. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος & Άλκηστις Πολυχρόνη (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

6. Μαργαρίτα Τρίκκα (Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Σοφία Καραγιάννη, ΘΗΣΕΙΟΝ)

7. Μαριάνθη Ψωματάκη (Πετριχώρα – Η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας, σκην. Χάρης Θώμος, ΑΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (ΚΝΟΚ μια απόδοση του έργου Κνοκ ή ο θρίαμβος της Ιατρικής του Jules Romains, σκην. Αργυρώ Χιώτη, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

2. Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, σκην. Άρης Μπινιάρης, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

3. Νίκος Γαλενιανός (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας), του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής και Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

4. Ecati (Αντώνης Χατζηαντώνης) (Égalité του Θανάση Τριαρίδη, σκην. Δημήτρης Μπαμπίλης, ΣΤΟΑ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3)

5. Βύρων Κατρίτσης (Ο λόγος του Κάι Μουνκ, σκην. Γρηγόρης Χατζάκης, Α’ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

6. Κορνήλιος Σελαμσής (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

7. Γιώργος Χριστιανάκης (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, σκην. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Ειρήνη Γεωργακίλα (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

2. Βάνα Γιαννούλα (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

3. Κέννυ Μακ Λέλλαν (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, σκην. Θοδωρής Αμπαζής, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

4. Ελένη Μανωλοπούλου (Τουραντό του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

5. Άγγελος Μέντης (Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου, σκην. Αλέξανδρος Μυλωνάς, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

6. Κλαιρ Μπρέισγουελ (Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή της Σάρα Ρουλ, σκην. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

7. Ιωάννα Τσάμη (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Μικαέλα Λιακατά (Θείος Βάνιας του Άντον Τσέχωφ, σκην. Δημήτρης Καταλειφός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

2. Ελίνα Λούκου (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

3. Λουκάς Μπάκας & Φιλάνθη Μπουγάτσου (Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου, σκην. Αλέξανδρος Μυλωνάς, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

4. Βασίλης Παπατσαρούχας (Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ, σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, ΠΟΡΤΑ)

5. Κωνσταντίνος Σκουρλέτης (Τελευταία επιθυμία των Αντώνη Αντωνόπουλου & Κέλλυς Παπαδοπούλου, σκην. Αντώνης Αντωνόπουλος, Χώρος TZAMIA KRYSTALLA, H.UG (HUMAN UNDERGROUND)

6. Αθανασία Σμαραγδή (Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή της Σάρα Ρουλ, σκην. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

7. Νίκη Ψυχογιού (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

6. ΒΡΑΒΕΙΟ VIDEO ART

1. Βασίλης Κεχαγιάς (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

2. Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος – Στέλιος Παπαρδέλας (Outro βασισμένο στο Juste la fin du monde του Jean – Luc Lagarce, σε διασκευή- σκην. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου, ΠΛΥΦΑ)

3. Γρηγόρης Πανόπουλος (Ο Επιθεωρητής του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Γιάννης Κακλέας, ΓΚΛΟΡΙΑ)

4. Gelly Pedefu (Anna-X του Τζόζεφ Τσάρλτον, σκην. Λίλλυ Μελεμέ ,ΑΝΕΣΙΣ)

5. Κάρολος Πορφύρης (Δημήτρης Τσαφέντας – Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ)

6. Uncharted Limbo Collective (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

1. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Φιλίππων (Tο αλάθητο μιας (1) Μαργαρίτα(Σ), βασισμένο σε κείμενο του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος)

2. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας (Δάφνες και Πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Μάνος Καρατζογιάννης)

3. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης (Η Φάρμα των Ζώων: A Factory Revolution του Τζορτζ Όργουελ, μια περιπατητική περφόρμανς, σκην. Μάριος Κακουλλής)

4. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης (Επανασταστικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας της Αλεξάνδρας Κ*, σκην. Σοφία Δερμιτζάκη)

5. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας (Με δύναμη από την Κηφισιά των Δημήτρη Κεχαϊδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Γεωργία Μαυραγάνη)

6. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σε συμπαραγωγή με την Εταιρεία THEARTES (Ταιριάζει το πένθος στην Ηλέκτρα;, σε διασκευή Κατερίνας Μπιλάλη, σκην. Κωνσταντίνος Κυριακού)

7. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών (Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου, σκην. Ντίνος Ψυχογιός)

8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

1. Δον Κιχώτης (του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, διασκευή Μάικ Κένι, σκην. Ηλίας Καρελλάς, Θίασος Ηλία Καρελλά, ΚΑΠΠΑ)

2. Ιζαντόρα Ντακ (της Στέλλας Μιχαηλίδου, σκην. Στέλλα Μιχαηλίδου, ΕΛΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

3. #Let’s party (του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, σκην. Στέλιος Χατζηαδαμίδης, ΚΘΒΕ)

4. Μικρές Κυρίες (της Λουΐζα Μέι Άλκοτ, σκην. Αθηνά Χατζηαθανασίου, ΑΛΑΜΠΡΑ)

5. Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου (της Ευγενίας Φακίνου, σκην. Χρύσα Διαμαντοπούλου, Ομάδα Μικρός Νότος, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

6. Πράσινη ιτιά (H) – Αογιάγκι (βασισμένο στο βιβλίο του Λευκάδιου Χερν – Γιακούμο Κοϊζούμι, σκην. Δημήτρης Δεγαΐτης,, ΒΕΑΚΗ)

7. Σβήσε το φως (των Άγγελου Αγγέλου – Έμης Σίνη, σκην. Φοίβος Συμεωνίδης, Ομάδα Κοπέρνικος, OLVIO)

9. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Γιάννης Καλαβριανός (Η πύλη της κόλασης, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

2. Γιώργος Καπουτζίδης (Η Καρυάτιδα!, σκην. Κατερίνα Μαυρογεώργη, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

3. Δανάη Λιοδάκη (Match, σκην. Δανάη Λιοδάκη, ΠΛΥΦΑ)

4. Κωνσταντίνος Μάρκελλος (Δύο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα, σκην. Κωνσταντίνος Μάρκελλος, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ)

5. Βασίλης Μαυρογεωργίου – Τζούλια Διαμαντοπούλου (Καταραμένος κόσμος, σκην. Βασίλης Μαυρογεωργίου, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ – ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

6. Αντώνης Τσιοτσιόπουλος – Γιώργος Παλούμπης (Ανεξάρτητα κράτη, σκην. Γιώργος Παλούμπης, ΧΩΡΑ)

10. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Λουκία Ανάγνου (Το τυχερό λαχείο βασισμένο στο διήγημα του Άντον Τσέχωφ, σκην. Λουκία Ανάγνου, ΘΕΑΤΡΟ 104)

2. Ιόλη Ανδρεάδη – Άρης Ασπρούλης (Όσα παίρνει ο άνεμος βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ, σκην. Ιόλη Ανδρεάδη, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

3. Γιώργος Κουτλής – Βασίλης Μαγουλιώτης (Οξυγόνο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

4. Σωτήρης Ρουμελιώτης – Γιάννης Αποσκίτης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, σκην. Σωτήρης Ρουμελιώτης, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

5. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

6. Εύα Φρακτοπούλου (Η ζωή, τα γηρατειά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού βασισμένο στο βιβλίο του Ντιντιέ Εριμπόν, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260)

7. Πηνελόπη Χατζηδημητρίου (Σλάντεκ του Έντεν φον Χόρβατ, σκην. Θάνος Νίκας, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

11. ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

1. Άλκηστις Ζιρώ (Ανεξάρτητα Κράτη των Γιώργου Παλούμπη – Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, σκην. Γιώργος Παλούμπης, ΧΩΡΑ)

2. Χρύσα Κολοκούρη (Το τυχερό λαχείο του Άντον Τσέχωφ, σκην. Λουκία Ανάγνου, ΘΕΑΤΡΟ 104)

3. Λήδα Κουτσοδασκάλου (Γυάλινος κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Αντόνιο Λατέλλα, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

4. Μαρία Κωνσταντά (Match της Δανάης Λιοδάκη, σκην. Δανάη Λιοδάκη, ΠΛΥΦΑ)

5. Λυγερή Μητροπούλου (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

6. Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

7. Μαριάμ Ρουχάτζε (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, σκην. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

12. ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

1. Μπάμπης Αλεφάντης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, σκην. Σωτήρης Ρουμελιώτης, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

2. Κωνσταντίνος Ζωγράφος (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

3. Δημήτρης Καπουράνης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

4. Τάσος Λέκκας (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

5. Πάνος Μαλικούρτης (Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, σκην. Αντρέας Ψύλλιας, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

6. Μιχαήλ Ταμπακάκης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

7. Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Το συνέδριο για το Ιράν του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Χρήστος Θεοδωρίδης, ΠΛΥΦΑ, ΠΟΡΕΙΑ)

13. ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1. Μαρία Καλλιμάνη (Γυάλινος κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Αντόνιο Λατέλλα, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

2. Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Δημήτρης Καραντζάς, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ)

3. Σύρμω Κεκέ (Ο τρόμος του κροκόδειλου της Μέγκαν Τάιλερ, σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

4. Δήμητρα Ματσούκα (Βρέχει στη Βαρκελώνη του Πάου Μιρό, σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΥΠΟΓΕΙΟ)

5. Μαρία Ναυπλιώτου (Το ακρωτήρι του Σαρ Ουάιτ, σκην. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ΙΛΙΣΙΑ)

6. Αγορίτσα Οικονόμου (Η Καρυάτιδα! του Γιώργου Καπουτζίδη, σκην. Κατερίνα Μαυρογεώργη, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

7. Λένα Παπαληγούρα (Prima Facie της Σούζι Μίλλερ, σκην. Γιώργος Οικονόμου, ΠΟΡΕΙΑ)

8. Γιούλη Τσαγκαράκη (John της Άνι Μπέικερ, σκην. Μιχάλης Πανάδης, ΔΙΠΥΛΟΝ)

14. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1. Γιώργος Γλάστρας (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

2. Νίκος Ιωαννίδης (Δημήτρης Τσαφέντας – Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ)

3. Σίμος Κακάλας (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)

4. Νίκος Καρδώνης (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

5. Ανδρέας Κωνσταντίνου (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

6. Γιάννης Παπαδόπουλος (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

7. Δημήτρης Πιατάς (Ανδρομάχη του Ευριπίδη, σκην. Μαρία Πρωτόπαππα, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

8. Χάρης Φραγκούλης (ζ-η-θ, ο Ξένος βασισμένο σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας του Ομήρου, σκην. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ΘΟΚ, ΚΘΒΕ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

9. Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης (Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΙΑΤ)

15. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ

2. Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρνχαρντ, σκην. Αλεξάνδρα Καζάζου, Ομάδα Transantlantic Group, ΔΙΠΥΛΟΝ

3. CREATA του Φάνη Σακελλαρίου, σκην. Φάνης Σακελλαρίου, Χώρος TZAMIA KRYSTALLA

4. DOG TAGS δρώμενο του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) σε σύλληψη – σκηνοθεσία Στάθη Γράψα, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

5. Égalité του Θανάση Τριαρίδη, σκην. Δημήτρης Μπαμπίλης, ΣΤΟΑ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3

6. Ου φονεύσεις της Άντζελας Μπρούσκου, σκην. Άντζελα Μπρούσκου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

7. Πετριχώρα – Η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας, σκην. Χάρης Θώμος, ΑΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

1. Θοδωρής Αμπαζής (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

2. Κωνσταντίνος Ασπιώτης (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

3. Σοφία Καραγιάννη (Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, ΘΗΣΕΙΟΝ)

4. Αικατερίνη Παπαγεωργίου (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, ΜΠΕΛΛΟΣ)

5. Σωτήρης Ρουμελιώτης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

6. Αργυρώ Χιώτη (ΚΝΟΚ μια απόδοση του έργου Κνοκ ή ο θρίαμβος της Ιατρικής του Jules Romains, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

7. Γιάννης Χουβαρδάς (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, ΚΘΒΕ)

17. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1. Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, παραγωγή: KURSK, συμπαραγωγή ROBOTHOUSE, Θέατρο ΣΦΕΝΔΟΝΗ

2. Βαρόνος “Φ” (Φιάκας) (Ο) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, παραγωγή: ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ, Θέατρο ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

3. Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Θέατρο ΚΝΩΣΟΣ

4. Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Σοφία Καραγιάννη, παραγωγή: ομάδα GAFF, Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ

5. Πύλη της κόλασης (Η) του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

6. Συνέδριο για το Ιράν (Το) του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Χρήστος Θεοδωρίδης, παραγωγή: Η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων, ΠΛΥΦΑ, ΠΟΡΕΙΑ

7. Χορός του θανάτου (Ο) του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, παραγωγή: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

18. ΕΠΑΙΝΟΙ

19. ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ