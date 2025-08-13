Δημοσιευμένο τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν (Οκτώβριος 2024 – Ιανουάριος 2025) και επιστρέφει το φθινόπωρο σε νέα θεατρική στέγη, στο θέατρο OLVIO.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κατάφερε να ξεχωρίσει, τόσο για την αισθητική της όσο και για την ερμηνευτική της δύναμη. Οι δύο τους, μαζί με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, δημιούργησαν ένα σφιχτοδεμένο, δυστοπικό σύμπαν που συντάραξε κοινό και κριτικούς.

Η παράσταση έγινε sold-out σε σύντομο χρονικό διάστημα και προκάλεσε το ερώτημα: «Αν αυτή είναι η πρώτη τους θεατρική δουλειά, τι θα ακολουθήσει;»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θανάσης Τριαρίδης, ένας από τους πολυπαιγμένους ελληνόγλωσσους θεατρικούς συγγραφείς του καιρού μας, εδώ και τρία χρόνια έχει αφιερώσει την πένα του (με περισσότερα από έξι έργα) στον αγώνα ενάντια στην κρατική πολιτική εξόντωσης των μεταναστών, που ολοένα κλιμακώνεται (το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα της Ευρώπης στην Πύλο, τα pushback, υπουργοί μετανάστευσης με ακροδεξιές καταβολές και νομοθεσία που παραπέμπει στους Νόμους της Νυρεμβέργης).

Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογο του έργου: «Θα ήθελα όταν τελειώνει η παράσταση, ο κάθε θεατής να γνωρίζει πως, την ώρα που αυτός καθόταν στη θέση του, δολοφονήθηκαν κι άλλοι άντρες, κι άλλες γυναίκες, κι άλλα παιδιά στην θάλασσα. Και το έγκλημα αυτό γίνεται με τη σιωπή του και τη σιωπή μας, την ανοχή του και την ανοχή μας, τη συναυτουργία του και τη συναυτουργία μας».

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο, με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη, με απότομες εναλλαγές, από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές, οδηγεί στην τελική αλήθεια.

Κύκλος συζητήσεων

Κατά τον πρώτο και δεύτερο κύκλο παραστάσεων, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, των συντελεστών της παράστασης και του κοινού. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν οι:

Στέλιος Κούλογλου (δημοσιογράφος – ευρωβουλευτής),

Ιάσονας Αποστολόπουλος (διασώστης – ακτιβιστής),

Πέτρος Κωνσταντίνου (συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ – ακτιβιστής),

Έφη Δούση (δικηγόρος – ακτιβίστρια),

Νόρα Ράλλη (δημοσιογράφος – Εφημερίδα των Συντακτών),

Μάνος Κοντολέων (συγγραφέας).

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και στον τρίτο κύκλο παραστάσεων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς – Γιώργος Γκιόκας

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Σχεδιασμός φωτισμού: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Video- trailer: Φίλιππος Μέμος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Τσίγκας

Παραγωγή: Θέατρο OLVIO

Παίζουν: Γιώργος Γκιόκας, Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης

Τρέιλερ: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου – τρίτη χρονιά trailer

Πληροφορίες

Θέατρο OLVIO, Φαλαισίας 7, Αθήνα, (5’ λεπτά από τη στάση του Μετρό, Κεραμεικός)

Τηλέφωνο: 210 3414118 (ώρες εξυπηρέτησης 18:00-22:00)

Ημέρες παραστάσεων: Από 1η Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 15(γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

Εισιτήρια: more.gr και τηλεφωνικά στο ταμείο του θέατρου.

Προσφορά προπώλησης μέχρι 10/9

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Διάρκεια: 70 λεπτά