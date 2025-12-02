To everynight είναι ένα πρόγραμμα έργων κινούμενης εικόνας, που εκτυλίσσεται σε όλη την πόλη και αντλεί τη θεματική του από τις ονειρικές εμπειρίες των προσκεκλημένων σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών. Από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, κάθε βράδυ, τα έργα παρουσιάζονται ως παρεμβάσεις πριν από την κύρια προβολή σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας.

Στις 15–16 Δεκεμβρίου 2025 ακολουθεί ένα διήμερο πρόγραμμα κινούμενης εικόνας, μουσικής, ποίησης και επιτόπιων (site-responsive) παρεμβάσεων στον εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο Αλφαβίλ. Το πρόγραμμα που επιμελείται ο Πάνος Φουρτουλάκης και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο καλλιτεχνικό χώρο 3 137, ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2026 με τη διάλεξη-περφόρμανς Last Movies του καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή Stanley Schtinter στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Οι καλλιτέχνες και το αστικό τοπίο

Στο everynight σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από την Αθήνα και άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Γαλλία, ο Λίβανος, η Γερμανία, η Ινδία, το Ιράν, ο Καναδάς, η Παλαιστίνη και οι ΗΠΑ, θα παρουσιάσουν έργα κινούμενης εικόνας διάρκειας έως πέντε λεπτών, εμπνευσμένα από όνειρα που έχουν βιώσει ή φανταστεί. Οι συμμετέχοντες /ουσες είναι οι: Shaheen Ahmed, Ελένη Μπαγάκη, Shadi Habib Allah, Sky Hopinka, Κατερίνα Κομιανού, Simon Lässig, Μανώλης Δ. Λέμος, Bahar Noorizadeh, Valentin Noujaïm, Λουΐζα Ντούρου, Lydia Ourahmane, Leslie Thornton, Ελένη Τωμαδάκη.

Μέσα σε ένα τοπίο διαδοχικών καταστροφών, το παρόν φαντάζει ακατανόητο — θρυμματισμένο, αποσπασματικό, κυριευμένο από μια πληθώρα πληροφοριών, που ανταγωνίζεται και διεκδικεί ασταμάτητα την προσοχή μας. Κοιτάζοντας μέσα από το πρίσμα του ονείρου, το everynight αποτυπώνει μια οικεία, υποκειμενική χαρτογράφηση του κατακερματισμένου παρόντος μας, στην πόλη της Αθήνας αλλά και διεθνώς. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο αστικό τοπίο της πόλης λειτουργεί ταυτόχρονα ως θέμα και ως φόντο.

Από τις 2 Δεκεμβρίου, καθημερινά για δύο εβδομάδες, ένα διαφορετικό έργο εντάσσεται εμβόλιμα στον προγραμματισμένο κορμό προβολών κάθε αίθουσας, πριν από την κύρια ταινία της βραδιάς, ανάμεσα στα τρέιλερ που προηγούνται της προβολής, διαταράσσοντας διακριτικά τη συνήθη κινηματογραφική εμπειρία, ανοίγοντας χώρο για απρόσμενες συναντήσεις. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στους κινηματογράφους Ατενέ, Διάνα, Μικρόκοσμος και Studio New Star Art Cinema.

Αλφαβίλ

Τα έργα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια όλα μαζί στον εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο Αλφαβίλ, στη γειτονιά των Εξαρχείων, αντηχώντας χαμένα όνειρα. Κλειστό από το 2008, το Αλφαβίλ ανοίγει ξανά για 48 ώρες στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, φιλοξενώντας μια ρευστή ακολουθία κινούμενων εικόνων, μουσικής, αναγνώσεων ποίησης και επιτόπιων (site-responsive) παρεμβάσεων.

Η μουσικός Βίκυ Στείρη θα παρουσιάσει ζωντανά ένα σετ τσέλου και ηλεκτρονικής μουσικής. Η ποιήτρια και συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου, μαζί με άλλους συγγραφείς και καλλιτέχνες, θα διαβάσουν κείμενα εμπνευσμένα από τα όνειρά τους, χρησιμοποιώντας το όνειρο ως τρόπο κατανόησης της πόλης. Η Χρυσάνθη Κουμιανάκη, με την παρέμβασή της, διερευνά τη σχέση ιδιωτικών και δημόσιων ταυτοτήτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες του εξευγενισμένου αστικού χώρου στην Αθήνα, ενώ συνομιλεί με τα κατάλοιπα του παρελθόντος του κινηματογράφου. Το Αλφαβίλ προσεγγίζεται ως ξεχασμένο μνημείο του πολιτισμού του εικοστού αιώνα και προσκαλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν στα στρώματα της ιστορίας και της μνήμης του.

Το everynight ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2026 με το Last Movies του Βρετανού καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή Stanley Schtinter, όπου το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει «αυτά που είδαν για τελευταία φορά όσοι δεν βλέπουν πια». Με τη μορφή διάλεξης-περφόρμανς, που θα παρουσιαστεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Last Movies στοιχειοθετεί έναν αιώνα δυτικού κινηματογράφου μέσα από τις τελευταίες ταινίες που παρακολούθησαν πριν πεθάνουν εμβληματικές μορφές του πολιτισμού του εικοστού αιώνα, όπως οι Κερτ Κομπέιν, Μπέτι Ντέιβις, Φραντς Κάφκα και Πιερ Πάολο Παζολίνι μεταξύ άλλων.

Το everynight εστιάζει σε καλλιτεχνικές πρακτικές της κινούμενης εικόνας και στη σχέση τους με τον κινηματογράφο, ένα πεδίο που παραμένει υποεκπροσωπημένο στη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι αθηναϊκές κινηματογραφικές αίθουσες στη διαμόρφωση της συλλογικής εμπειρίας και του φαντασιακού, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας.