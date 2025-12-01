Σε κλίμα αισιοδοξίας, ζωντάνιας και γιορτής πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή έναρξης του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 25ης Camera Zizanio, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στις αίθουσες του Πύργου, της Αμαλιάδας και δέκα ακόμη πόλεων της Δυτικής Ελλάδας. Με ιστορία 28 ετών και καθοριστική συμβολή στη νεανική κινηματογραφική παιδεία, ο θεσμός ξεκίνησε φέτος πιο δυναμικά από ποτέ, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο τον παλμό του νεανικού σινεμά αλλά και σημαντικές ειδήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Η μεγάλη ανακοίνωση της βραδιάς ήρθε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Παντελή Παντελόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το πολυαναμενόμενο έργο ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος του ΑΣΟ στον Πύργο μπαίνει πλέον στη φάση υλοποίησης. Με την πρόσφατη έγκριση της δημοπράτησης από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παλιό εργοστάσιο θα μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, φιλοξενώντας μόνιμα τις δράσεις του Φεστιβάλ και στεγάζοντας το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Το συγκρότημα θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, μεγάλο αμφιθέατρο, πλατό, στούντιο ηχογράφησης και χώρους μοντάζ, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό στις πολιτιστικές υποδομές της πόλης.

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, υπογράμμισε ότι η ένταξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον συνολικό προϋπολογισμό των 13,6 εκατ. ευρώ ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση του έργου. Όπως σημείωσε, η διαδικασία ήταν μακρά και απαιτητική, αλλά χάρη στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους φορείς, το έργο απέκτησε επιτέλους ορατό χρονοδιάγραμμα.

Την αξία του Φεστιβάλ για την περιοχή ανέδειξε στο μήνυμά του και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, χαρακτηρίζοντας τον θεσμό «επένδυση στο μέλλον του τόπου». Την αισιοδοξία του για το νέο ξεκίνημα μοιράστηκε και ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, ο οποίος δήλωσε πως η πόλη «θα πάλλεται στους ρυθμούς της νεολαίας» τις ημέρες της διοργάνωσης. Ο ίδιος γνωστοποίησε επίσης σχέδια για την ανακαίνιση του ιστορικού θεάτρου «Απόλλων» του Τσίλερ, ενώ πρότεινε τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής κινηματογράφου στην Ηλεία, ανοίγοντας έναν νέο δημόσιο διάλογο για την ενίσχυση των πολιτιστικών σπουδών στην περιοχή.

Την τελετή παρουσίασε με νεανικό ενθουσιασμό η Ζωή Μπέκιου, πρώην συμμετέχουσα της Camera Zizanio, ενσαρκώνοντας τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ που από τα πρώτα του χρόνια δίνει χώρο στα παιδιά να γίνουν ενεργοί δημιουργοί και όχι απλώς θεατές. Στο ίδιο πνεύμα, παρουσιάστηκε ένα μικρό βίντεο με τις εντυπώσεις των εφήβων που συμμετείχαν στο περσινό πολυεθνικό εργαστήριο Mythos Project, το οποίο απέσπασε διεθνή διάκριση στο Youth Cinema Network για την ταινία (Dis)connected.

Μια συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η μνημόνευση τεσσάρων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή το 2025 και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Φεστιβάλ: του πρωτοπόρου σκηνοθέτη Θανάση Ρεντζή, της αρχιτέκτονος Γιούλης Τσακιρίδου Αποστολοπούλου, του Χρίστου Κανελλακόπουλου του Κτήματος Μερκούρη, και του αγαπημένου συνεργάτη Κώστα Κατράκη, «ψυχής» του Zizanimation. Μικρό αφιέρωμα απέδωσε φόρο τιμής στο έργο τους και στη βαθιά σχέση που είχαν με τα παιδιά και την τέχνη.

Στην τελετή παρουσιάστηκαν οι κριτικές επιτροπές και τα τέσσερα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ: ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας μικρού μήκους, animation μικρού μήκους και το τμήμα “Kids & Docs” που φιλοξενείται στην Αμαλιάδα. Το Φεστιβάλ συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα κινηματογραφικής παιδείας: το 2024 συμμετείχαν οργανωμένα περισσότερα από 80 σχολεία της Ηλείας, με πάνω από 2.700 μαθητές, ενώ εκατοντάδες ακόμη νέοι συμμετείχαν σε εργαστήρια και επιτροπές. Φέτος, 250 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή και 150 σχολεία αιτήθηκαν να μετάσχουν σε εργαστήρια.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση στη χώρα μας αφιερωμένη στον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, με αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Παντελής Παντελόγλου παρουσίασε ένα πρόγραμμα με 64 ταινίες από 46 χώρες και τόνισε τον διττό ρόλο του Φεστιβάλ: την ενίσχυση της παραγωγής παιδικού και νεανικού κινηματογράφου και τη συστηματική κινηματογραφική εκπαίδευση. Όπως επισήμανε, η επαφή του σινεμά με τη σχολική κοινότητα παραμένει ανεπαρκής στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις παρεμβάσεις του Φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αναλυτικά τις ταινίες του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος, μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://olympiafestival.gr/2025/competition-2025/

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ξεκίνησε και η Διήμερη Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση, ενώ η 3η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά, με προβολές νέων ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και την παρουσίαση του Pitching Lab.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio, Μανώλης Μελισσουργός, περιέγραψε το πνεύμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει 186 παιδικές και νεανικές ταινίες από 53 χώρες, μέσα από μια ανέκδοτη ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη, αφιερωμένη «στις ανάσες των παιδιών» που εμπνέουν τη δημιουργία.

Την επίσημη έναρξη του φετινού Φεστιβάλ κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, ανακοινώνοντας την τριετή προγραμματική σύμβαση που εξασφαλίζει βιωσιμότητα και σταθερότητα στον θεσμό έως το 2027, οπότε θα εορταστούν τα 30 χρόνια του.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια τρυφερή συναυλία από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, δίνοντας το ιδανικό κλείσιμο σε μια έναρξη γεμάτη υποσχέσεις, όραμα και αστείρευτη νεανική ενέργεια.

INFO Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους πραγματοποιείται φέτος από τις 29 Nοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα.