Μετά την πρεμιέρα της (εκτός διαγωνισμού), στο τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου, ίσως η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής διοργάνωσης, αρχίζει το ταξίδι της στα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Πρώτος σταθμός της ήταν το Νεανικό και Παιδικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ταλίν – Black Nights (7-23/11/2025), όπου απέσπασε το βραβείο κοινού «Just Film». Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Τάσος Νούσιας, ακολουθεί τη διαδρομή της Πάττυ, μια 18χρονη αθλήτρια του τζούντο από ένα ακριτικό ελληνικό νησί, η οποία αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον sensei Γιούρι (Μουρίκης) στην Αθήνα, για να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πορεία της θα έρθει αντιμέτωπη με την ερωτική επιθυμία, την προδοσία και κάποιες οδυνηρές αλήθειες, που είτε θα τη σπάσουν είτε θα την κάνουν πιο δυνατή.

«Το τζούντο είναι ένα άθλημα με αυστηρές ηθικές αρχές και προσωπικά υπήρξα πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέντορας» είπε ο σκηνοθέτης για το άθλημα με το οποίο είχε προσωπική εμπειρία στα εφηβικά του χρόνια. «Το ”Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ” είναι μια απόπειρα επανεξέτασης των ”Αθλητικών ταινιών” (Sports Films), ένα είδος ταινιών με το οποίο μεγάλωσα».

Θυμίζουμε ότι ο Γ. Γεωργόπουλος έκανε ένα πολύ δυναμικό ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, το 2011, με το «Tungsten», το οποίο, οκτώ χρόνια αργότερα, ακολούθησε η δραματική κομεντί «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό».

Η ματιά του εικαστικού μέσα από τον κινηματογραφικό φακό

Στο φεστιβάλ της πρωτεύουσας της Εσθονίας όμως, την παγκόσμια πρεμιέρα της έκανε και η «Elena’s Shift» («Η απόφαση της Έλενας») που σκηνοθέτησε ο εικαστικός Στέφανος Τσιβόπουλος και που προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα ”First Feature”. Παραγωγή της Boo Productions, με πρωταγωνίστρια την διακεκριμένη Γερμανορουμάνα ηθοποιό Μαρία Ντράγκους, η ταινία «Elena’s Shift» ακολουθεί την Έλενα, μια Ρουμάνα ανύπαντρη μητέρα, που ζει στην Αθήνα και προσπαθεί να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον και να νιώσει ότι κάπου ανήκει.

Όταν απολύεται άδικα, ο εύθραυστος κόσμος της διαλύεται και, στην προσπάθειά της να βρει δικαιοσύνη, γνωρίζει τη Γιώτα, μια δυναμική δικηγόρο, που την εμπνέει να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. Η σχέση τους εξελίσσεται σε έναν βαθύ, ερωτικό δεσμό, που αναζωπυρώνει την επιθυμία της Έλενας να ζήσει και να αγαπήσει ξανά.

Συμπρωταγωνίστρια της Ντράγκους, γνωστής από τις συνεργασίες της με τον ρουμάνο σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζιού («Αποφοίτηση») και τον αυστριακό Μίκαελ Χάνεκε («Η Λευκή Κορδέλα») είναι η Πηνελόπη Τσιλίκα. Στο καστ θα βρούμε επίσης τους Μαρία Καλλιμάνη, Φίλιππο Σκλήκα, Ρόντικα Λαζάρ, Μακρίνα Μπαρλαντεάνου, ενώ σε φιλική συμμετοχή εμφανίζεται η Τόνια Σωτηροπούλου.

Ο Στέφανος Τσιβόπουλος έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη διεθνή εικαστική σκηνή. Εικαστικές ταινίες του έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένα σε μουσεία, κινηματογραφικά φεστιβάλ και γκαλερί ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων στις Μπιενάλε της Αθήνας, του Πεκίνου, της Βουδαπέστης, του Λίμερικ, της Μόσχας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην Quadrennial της Ρίγα. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας με το τρίπτυχο φιλμ «Ιστορία Μηδέν» (History Zero).

Η ταινία «Elena’s Shift», σε σενάριο Τσιβόπουλου και παραγωγή των Άγγελου Βενέτη, Νίκου Σμπιλίρη, Ηρακλή Μαυροειδή και του ιδίου, αποτελεί την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας.