Ο Udo Kier, ο Γερμανός ηθοποιός που ενσάρκωσε 275 ρόλους στο Χόλιγουντ και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Γνωστός για το διαπεραστικό του βλέμμα, ο Udo Kier ενσάρκωσε συχνά κακούς, τέρατα και αποκρουστικούς χαρακτήρες. Υποδύθηκε πολλές φορές βαμπίρ και Ναζί.

Μάλιστα, είχε συμμετάσχει σε δυο ελληνικές ταινίες «Η Πρόκληση (1971)» και «Ερωτομανείς (1971)».

«Μου αρέσουν οι ταινίες τρόμου», είχε πει κάποτε. «Αν παίζεις μικρούς ή guest ρόλους, είναι καλύτερο να είσαι κακός και να τρομάζεις τον κόσμο, παρά κάποιος που δουλεύει στο ταχυδρομείο και γυρίζει σπίτι στη γυναίκα και τα παιδιά του. Σε θυμούνται περισσότερο».

Γεννήθηκε ως Udo Kierspe στη Γερμανία το 1944. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, το μαιευτήριο βομβαρδίστηκε και διασώθηκε από τα συντρίμμια μαζί με τη μητέρα του. Τα παιδικά του χρόνια στη μεταπολεμική Γερμανία ήταν «φριχτά», όπως είχε είπε στην Guardian το 2002: «Ο πατέρας μου ήταν ήδη παντρεμένος με τρία παιδιά όταν γεννήθηκα και η μητέρα μου δεν το ήξερε. Μεγαλώσαμε φτωχοί. Δεν είχαμε ζεστό νερό μέχρι τα 17 μου».

Ως έφηβος εργάστηκε σε εργοστάσιο. Στα 16 του γνώρισε τον μελλοντικό σκηνοθέτη Φασμπίντερ, τότε 15 ετών, σε ένα μπαρ στην Κολωνία. Αργότερα, μετακόμισε στο Λονδίνο για να μάθει αγγλικά. «Μου άρεσε η προσοχή, έτσι έγινα ηθοποιός», είχε πει. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το θρίλερ του 1970 Mark of the Devil.

Αποτέλεσμα τύχης;

Περιέγραφε συχνά την καριέρα του ως αποτέλεσμα τύχης. Κάθισε δίπλα στον σκηνοθέτη του Andy Warhol, Paul Morrissey, σε μια πτήση και εκείνος τον επέλεξε για τον ρόλο του Φρανκενστάιν στο Flesh for Frankenstein (1973), και κατόπιν για τον Δράκουλα στο Blood for Dracula (1974). Συνεργάστηκε ξανά με τον φίλο του Φασμπίντερ, και εμφανίστηκε στις ταινίες The Stationmaster’s Wife, Lola, The Third Generation, Lili Marleen, καθώς και στη μίνι σειρά Berlin Alexanderplatz.

Τη δεκαετία του ’80 γνώρισε τον νεαρό τότε, Δανό δημιουργό Λαρς φον Τρίερ, ο οποίος τον επέλεξε για την τηλεοπτική εκδοχή της Μήδειας το 1987. Η συνεργασία τους κράτησε δεκαετίες. Ο Kier – που ήταν και νονός του γιου του φον Τρίερ – εμφανίστηκε στα Epidemic, Europa, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia και Nymphomaniac Vol. II.

Ο Γκας Βαν Σαντ, ενθουσιασμένος από την ερμηνεία του στις ταινίες Frankenstein και Dracula, του έδωσε τον πρώτο αμερικανικό ρόλο του στην ταινία My Own Private Idaho (1991). Η Madonna, θαυμάστρια της ταινίας, τον επέλεξε ως σύζυγό της στο βιβλίο της Sex (1992), και στη συνέχεια στα μουσικά βίντεο Erotica και Deeper and Deeper. Ο Kier εμφανίστηκε επίσης σε clips των Supertramp, Korn και Eve.

Τη δεκαετία του ’90 έπαιξε μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές όπως Ace Ventura: Pet Detective, Johnny Mnemonic, Armageddon, End of Days και Blade.

Αργότερα εμφανίστηκε στις ταινίες του S. Craig Zahler Brawl in Cell Block 99 και Dragged Across Concrete, ενώ πρωταγωνίστησε στην κωμωδία Swan Song (2022), όπου υποδύθηκε έναν εκκεντρικό, απόμαχο κομμωτή που δραπετεύει από οίκο ευγηρίας για να ετοιμάσει τα μαλλιά και το μακιγιάζ μιας νεκρής πρώην πελάτισσάς του.

Για την τεράστια καριέρα του είχε πει κάποτε: «Από τις 200 ταινίες, οι 100 είναι κακές, οι 50 βλέπονται με ένα ποτήρι κρασί και οι 50 είναι καλές».

Η τελευταία του ταινία ήταν το πολιτικό θρίλερ The Secret Agent, όπου υποδύεται έναν Εβραίο επιζώντα του Ολοκαυτώματος, παγιδευμένο στα τελευταία χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας. Θα εμφανιστεί επίσης στο OD, το επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι τρόμου του Ιάπωνα δημιουργού Hideo Kojima, σε παραγωγή Jordan Peele.