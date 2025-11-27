To Netflix ήταν εκτός λειτουργίας για περίπου μία ώρα για αρκετούς χρήστες στις ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης. Ο λόγος; Η κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things».

Χιλιάδες συνδρομητές ανέφεραν προβλήματα με το Netflix να αναγκάζεται να λάβει έξτρα μέτρα για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη ζήτηση που υπήρχε. Ο Ross Duffer, συνδημιουργός της σειράς, δήλωσε στο Instagram ότι το Netflix «αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφευχθεί η κατάρρευση του δικτύου». «Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα με το streaming σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε η Netflix σε απάντηση μέσω email στο Reuters.

Επειτα από μια μεγάλη απουσία που άγγιξε την τριετία εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, της μεγάλης απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών στο Λος Αντζελες αλλά και της εξαιρετικά απαιτητικής παραγωγής σε οπτικά εφέ, το «Stranger Things», ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά φαινόμενα στην ποπ κουλτούρα των τελευταίων χρόνων, ολοκληρώνεται.

Όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Ιούλιο του 2016, η απήχησή της την εκτόξευσε αμέσως στη σφαίρα της λατρείας της πλατφόρμας, ακριβώς πριν το ξεκίνημα του «πολέμου στο streaming» και την είσοδο των στούντιο στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά.

Η Netflix έχει κατατάξει το «Stranger Things» ως την τρίτη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά παγκοσμίως. Η πλατφόρμα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν διακοπές λειτουργίας κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων, όπως ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ Mike Tyson και Jake Paul και το ριάλιτι σόου «Love is Blind», που μεταδόθηκε ζωντανά.

Η 5η σεζόν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και βρίσκεται ήδη στο Top 10 των δημοφιλέστερων σειρών.