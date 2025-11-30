Δεκέμβριος και το streaming στο Netflix αναμένεται ζωηρό και εορταστικό λόγω χριστουγεννιάτικου περιεχομένου και όχι μόνο.

Ελπίζοντας ότι φαινόμενα κατάρρευσης του συστήματος, όπως το crash που σημειώθηκε στην πλατφόρμα στις 3π.μ. τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα επεισόδια της πολυαναμενόμενης σειράς Stranger Things 5, δεν θα επαναληφθούν, μετράμε πρεμιέρες που καλύπτουν όλα τα γούστα: στις πρωτότυπες σειρές προστίθεται το γουέστερν «Οι εγκαταλελειμμένοι» με μια νέα ματιά στην Άγρια Δύση ενώ η γιορτινή διάθεση φορτσάρει με το σλάπστικ χιούμορ του «Άνθρωπος εναντίον μωρού» («Man vs baby»). Παράλληλα η Έμιλι Κούπερ επιστρέφει στην 5η σεζόν του «Η Εμιλι στο Παρίσι» μόνο που αυτή τη φορά προτιμάει τη Ρώμη…

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες συνυπάρχουν το φιλοσοφημένο «Jay Kelly» με το μυστηριώδες «Wake up dead man» της σειράς «Knives out» και τη θεαματική περιπέτεια καταστροφής «The great flood». Το «Goodbye June» ολοκληρώνει το χριστουγεννιάτικο κλίμα με μια ιστορία οικογενειακής επανασύνδεσης.

Σειρές

Οι εγκαταλελειμμένοι (The Abandons)

Πρεμιέρα: 4 Δεκεμβρίου

Γουέστερν σειρά του Netflix που εξερευνά την Αγρια Δύση. Η δημιουργία του Κερτ Σάτερ (Sons of Anarch) ακολουθεί μια ομάδα περιθωριοποιημένων που ενώνουν τις δυνάμεις τους όταν μια ισχυρή οικογένεια γαιοκτημόνων απειλεί να αφανίσει τις ζωές και τον τόπο τους. Με έντονη δράση, ηθικά διλήμματα και χαρακτήρες που παλεύουν για δικαιοσύνη σε έναν κόσμο όπου ο νόμος είναι εύθραυστος, η σειρά συνδυάζει το κλασικό γουέστερν με τη σύγχρονη ματιά τοποθετώντας δύο γυναίκες αντίπαλες (Τζίλιαν Αντερσον, Λένα Χέντεϊ).

Άνθρωπος εναντίον μωρού (Man vs Baby)

Πρεμιέρα:11 Δεκεμβρίου

Ο Τρέβορ, μετά από τις περιπέτειες στο Man vs Bee (2022), αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός υπερπολυτελούς ρετιρέ στο Λονδίνο και στη συνέχεια ενός μωρού, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η όλη ιστορία θυμίζει το «Μόνος στο σπίτι», γιατί ο Τρέβορ προσπαθεί για το καλύτερο και… το χειρότερο, με το σλάπστικ χιούμορ, το χάος και την τρυφερότητα που αρμόζουν στην σύμπραξη του Ρόουαν Ατκινσον που τον υποδύεται με τον Γουίλιαμ Ντέιβις. Η εορταστική κωμική σειρά που έχει ήδη ένα τρέιλερ με εκατομμύρια προβολές, αποτελείται από τέσσερα επεισόδια διάρκειας περίπου 30 λεπτών το καθένα.

Η Έμιλι στο Παρίσι Σεζόν 5

Πρεμιέρα: 18 Δεκεμβρίου

Η 5η σεζόν του «Emily in Paris» τοποθετεί την νεαρή πρωταγωνίστρια σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στο Παρίσι και τη Ρώμη, με τη δουλειά τους να δοκιμάζεται και την καρδιά της να μπερδεύεται ακόμη περισσότερο. Η σχέση της με τον Μαρτσέλο αποκτά βάθος ενώ ο Γκάμπριελ παραμένει μια δυνατή έλξη που δεν σβήνει εύκολα. Το αισθητικό ύφος αυτής της σεζόν συνδυάζει τον ιταλικό ρομαντισμό με την κλασική μόδα των δεκαετίων του ’40 και του ΄50, όταν η Σοφία Λόρεν πρωτοστατούσε στη μεγάλη οθόνη και ο δημιουργός Ντάρεν Σταρ δεν σταματά να λέει ότι αυτή είναι η ιστορία «δύο πόλεμων» καθώς τίποτα δεν σταματά τη νεαρή ηρωίδα.

Ταινίες

Τζέι Κέλι (Jay Kelly)

Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου

«Ολες οι αναμνήσεις μου είναι ταινίες», λέει ο Τζέι Κέλι, διάσημος σταρ που αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση στη ζωή του και κάνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας στην Ευρώπη με τον μάνατζερ του, που θα τον μάθει κάτι παραπάνω για τον ίδιο και τις σχέσεις του με τους άλλους.

Από τις φιλόδοξες παραγωγές του Netflix για το 2025, η γλυκόπικρη δραμεντί του Νόα Μπάουμπακ («Ιστορία γάμου», 2019) έχει δύο από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής μας, τον βραβευμένο με Οσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ και τον πάπα της εμπορικής κωμωδίας Ανταμ Σάντλερ, να «τα λένε» μπροστά από την κάμερα για τον καλλιτέχνη και την δημόσια και ιδιωτική περσόνα του. Απομένει να δούμε αν θα τρέξουν μαραθώνιο και οι δύο πρωταγωνιστές για τις προσεχείς βραβεύσεις, που όπου να ‘ναι ξεκινάνε με την ανακοίνωση των Χρυσών Σφαιρών τον Δεκέμβριο.

Κάποιος είναι ένοχος (Wake up dead man: A knives Out Mystery)

Πρεμιέρα: 12 Δεκεμβρίου

Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ καλείται να εξιχνιάσει την πιο προσωπική του υπόθεση μέχρι σήμερα, ένα έγκλημα μέσα στην εκκλησία ενός χωριού στην τρίτη ταινία της σειράς Knives Out. Απέναντι του βρίσκεται ένας ιερέας και μια κοινότητα πιστών όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Πέρα από τη λύση του μυστηρίου που απασχολεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πρώτο ρόλο, το καστ της ταινίας είναι εντυπωσιακό με μεγάλα ονόματα όπως η Γκλεν Κλόουζ, η Μίλα Κούνις, ο Τζέρεμι Ρένερ, ο Τζος Ο’ Κόνορ και η Κέρι Ουάσινγκτον.

Η μεγάλη πλημμύρα (The Great Flood)

Πρεμιέρα: 19 Δεκεμβρίου

Εντυπωσιακή κορεάτικη περιπέτεια καταστροφής που συνδυάζει την αγωνία με τα οπτικά εφέ. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο που ζει μια βιβλική πλημμύρα ενώ μια ερευνήτρια προσπαθεί να σώσει το παιδί της από το επερχόμενο τέλος. Ταυτόχρονα μια αποστολή που σχετίζεται με το μέλλον της ανθρωπότητας, αποκαλύπτει πως η καταστροφή δεν είναι απλώς φυσικά. Σκηνοθετημένο από την Νοτιοκορεάτισσα Κιμ Μπγιουνγκ-γου.

Goodbye June

Πρεμιέρα: 24 Δεκεμβρίου

Οικογενειακό μελόδραμα για την Παραμονή των Χριστουγέννων από την Κέιτ Γουίνσλετ, που στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο καταπιάνεται με ένα σενάριο του γιου της Τζο Αντερς: κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, τέσσερα ενήλικα αδέρφια και ο πατέρας τους αναγκάζονται να σμίξουν ξανά όταν η μητέρα τους Τζουν, αρρωσταίνει. Η τελευταία είναι αποφασισμένη να συντονίσει την αποχώρησή της με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Και εδώ το καστ είναι «όνειρο»: η Έλεν Μίρεν είναι η βαριά ασθενής μητέρα, ενώ ο Βρετανός Τίμοθ Σπολ, ο πατέρας, με τους Κέιτ Γουίνσλετ, Τόνι Κολέτ, Άντρεα Ράιζμπορο και Τζόνι Φλιν στο πλευρό τους.