«Το νέο φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτή τη φορά στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο μιας εξουσίας που νοιάζεται μόνο για την εικόνα της και όχι για την ύπαιθρο που καταρρέει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη βασική ενίσχυση που θα έπρεπε να δοθεί στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «μετά το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άφησε χιλιάδες παραγωγούς χωρίς τις ενισχύσεις τους προς όφελος ‘ημετέρων’, η κυβέρνηση επανέρχεται με μια ακόμη πράξη περιφρόνησης κι εμπαιγμού απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο».

«Παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», προσθέτει, «στους λογαριασμούς των αγροτών πιστώθηκαν μόλις 363 εκατ. ευρώ, αντί των 580 εκατ. που προβλέπονταν για τη Βασική Ενίσχυση. Δηλαδή, 217 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που δικαιούνται» και υπογραμμίζει πως «χιλιάδες δικαιούχοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ λόγω ‘τεχνικών προβλημάτων’, ενώ την ίδια στιγμή ο ΕΛΓΑ προχωρά σε αυτόματες χρεώσεις, μηδενίζοντας για πολλούς το όποιο ποσό καταβλήθηκε στους λογαριασμούς».

«Η σημερινή κυβέρνηση αφήνει αυτό τον κόσμο να καταρρεύσει»

«Σαν να μην έφτανε αυτό», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η ευλογιά σαρώνει τα κοπάδια, οδηγώντας κτηνοτρόφους σε απόγνωση και απειλώντας ό,τι απέμεινε από την παραγωγική βάση της χώρας. Η εικόνα στα χωριά είναι δραματική. Οι κόποι μιας ζωής σβήνουν, η ύπαιθρος αδειάζει, η περιφέρεια απογυμνώνεται από ανθρώπους και προοπτική», για να σημειώσει πως «η Ελλάδα μετατρέπεται με ευθύνη της ΝΔ σε ένα όλο και πιο αθηνοκεντρικό κράτος, με βαθύ δημογραφικό και παραγωγικό έλλειμμα».

«Ας μην κρυβόμαστε. Η κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα δεν είναι ‘ατυχία’, ούτε ‘τεχνικό λάθος’. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών που άφησαν τους παραγωγούς απροστάτευτους απέναντι στην αισχροκέρδεια, χωρίς εργαλεία, χωρίς κανόνες, χωρίς δικαιοσύνη. Είναι το αποτέλεσμα μίας πολιτικής που βλέπει την περιφέρεια ως βάρος και όχι ως θεμέλιο της ανάπτυξης», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου.

Για να επισημάνει πως «σε ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο, η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι απλώς μία οικονομική δραστηριότητα: είναι ο κοινωνικός ιστός, η απασχόληση, η ζωή, το μέλλον. Η σημερινή κυβέρνηση αφήνει αυτό τον κόσμο να καταρρεύσει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται πως «θα συνεχίσει να αποκαλύπτει το μέγεθος της κυβερνητικής ανεπάρκειας και των πολιτικών σκοπιμοτήτων που τη συνοδεύουν. Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να αδιαφορεί, και να οδηγεί στην καταστροφή τον πρωτογενή τομέα, όμως ο λογαριασμός κάποια στιγμή θα επιστραφεί. Και αυτή τη φορά θα επιστραφεί στον πραγματικό υπεύθυνο: την κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει χαρακτηριστικά.