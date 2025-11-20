Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης όσο και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τους πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis, με το 46% των ερωτηθέντων να απαντάει μάλιστα πως βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, το 71% των ερωτηθέντων απαντά πως αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα για την προσωπική επίδοση του πρωθυπουργού, με το 70% να δίνει την ίδια απάντηση. Από την άλλη πλευρά, το 23% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης και το 26% το έργο του πρωθυπουργού.

«Χειρότερα από πέρυσι» δηλώνει το 46%

Την ίδια ώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της δημοσκόπησης είναι πως το 46% των πολιτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Aπό την άλλη πλευρά, το 39% δηλώνει ότι βρίσκεται στην ίδια, ενώ το 15% σε καλύτερη.

Οι εντυπώσεις της κυβέρνησης ανά τομέα

Όσον αφορά την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου ανά τομείς, οι χειρισμοί στα θέματα της Οικονομίας είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα πυρά (79% αρνητικές γνώμες), ακολουθούμενοι από εκείνους που αφορούν θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών (73% αρνητικές γνώμες), εκείνους για τα ζητήματα της καθημερινότητας (70% αρνητικές γνώμες) και τέλος τα γεωπολιτικά (49% αρνητικές γνώμες).

Η αρνητική εικόνα για τον Τσίπρα

Παράλληλα, αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών και σχετικά με την προοπτική που συζητείται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο, δηλαδή της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, το 52% των ερωτηθέντων απαντά πως η ίδρυση ενός τέτοιου κόμματος θα λειτουργούσε αρνητικά για το πολιτικό μας σύστημα, ποσοστό που είναι ελαφρώς αυξημένο συγκριτικά με το 50% που είχε δώσει την ίδια απάντηση πριν από έναν μήνα. Αντίθετα, το 37% των πολιτών που απάντησαν στην ερώτηση, δήλωσαν πως βλέπουν θετικά τη συγκεκριμένη προοπτική.

Όσον αφορά τη στήριξη του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού, το 62% δηλώνει πως είναι απίθανο να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ από την άλλη πλευρά το 13% απαντά αρκετά πιθανό και το 10% πολύ πιθανό.

Προηγείται η επιθυμία για αλλαγή έναντι της πολιτικής σταθερότητας

Όσον αφορά την επιθυμία για αλλαγή, συγκριτικά με τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, το 60% απαντά πως προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας απαντά πως επιθυμεί το 39%.

Στο σχετικό ερώτημα που αφορά τη διενέργεια πρόωρων εκλογών ή την εξάντληση της τετραετίας από την κυβέρνηση, το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών είναι οριακό μεγαλύτερο, κατά μόλις μία μονάδα.

Η εκτίμηση και η πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, ελαφρώς ανεβασμένα είναι τα ποσοστά τόσο της ΝΔ όσο και του ΠαΣοΚ, επωφελούμενα από τη μείωση του ποσοστό των αναποφάσιστων.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,6% και ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και το ΚΚΕ με 5,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,3%, το ΠαΣοΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,8%, το ΚΚΕ 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,1%.

Η αρνητική αξιολόγηση Τραμπ και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Όσον αφορά τα διεθνή ζητήματα, αρνητικές είναι οι περισσότερες αξιολογήσεις για το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με το 58% να έχει αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά, ένα 33% τον αξιολογεί θετικά.

Όσον αφορά το ζήτημα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, συγκριτικά μάλιστα με τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, το 39% θεωρεί πως βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, με το 32% να τις αξιολογεί ως πιο αδύναμες και το 26% ως πιο ισχυρές.