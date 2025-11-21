Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ο Σπύρος Δέδογλου. Μέσω της επιστολής που έστειλε στον γραμματέα του κόμματος, Στέργιο Καλπάκη κάνει λόγο για «ολοκλήρωση του ιστορικού κύκλου» του ΣΥΡΙΖΑ και για ανάγκη ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Ο κ. Δέδογλου αναφέρει ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τον ρόλο που απαιτούν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και η απήχησή του έχει εκλείψει.

Από την επιστολή παραίτησης δεν λείπει και η αναφορά στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα. «Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποίας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου» λέει.

Η επιστολή παραίτησης

«Προς τον Γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Στέργιο Καλπάκη

κοιν. Πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο

Θέμα: Παραίτηση από την Κ.Ε

Αγαπητέ σ. Στέργιο,

Με την παρούσα επιστολή σου γνωστοποιώ την παραίτησή μου από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και την αποχώρησή μου από το κόμμα.

Οι θέσεις και οι απόψεις μου έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα, τόσο μέσα από δημοσιευμένα άρθρα σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα, όσο και εντός του οργάνου. Έχω επισημάνει εδώ και καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο.

Η προοδευτική παράταξη έχει ανάγκη ανασύνταξης και ανασύνθεσης, όπως και συνολικά το

πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν μπορεί να προέρχονται από τον συντηρητικό χώρο, ο χώρος αυτός ακολουθεί, δεν ηγείται.

Παρά την αρχική μου ελπίδα πως ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εφικτό, καθώς η απήχησή του στην κοινωνία έχει εκλείψει. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων στερούνται ουσιαστικής βαρύτητας και μπορεί να θεωρηθούν προσωπικές επιδιώξεις, που προφανώς, δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται!

Στις 25/10/2025 κατέθεσα δημόσια πρόταση για την αυτοδιάλυση του κόμματος μέσω έκτακτου συνεδρίου, ως μια έντιμη και καθαρή λύση που θα μπορούσε να διασώσει την πολιτική αξιοπρέπεια του χώρου. Μία συντεταγμένη διάλυση, που θα απελευθερώνει τα μέλη για τις δικές τους επιλογές, είναι προτιμότερη από έναν αναπόφευκτο, αργό ή αιφνίδιο “θάνατο”. Όταν αγαπάς και σέβεσαι κάτι, δεν το ταπεινώνεις

Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποιας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου.

Οι νέες συνθήκες με το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τις αδύναμες ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης —υπό την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τα τελευταία 15 χρόνια— καθιστούν ιστορικά επιβεβλημένη την ίδρυση νέου φορέα που θα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην Ε.Ε. Σε αυτήν την μαναγκαιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει.

Τυχερό, 21/11/2025

Με εκτίμηση,

Σπύρος Δέδογλου»