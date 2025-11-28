Αναστάτωση προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργη Ξυλούρη, συνεπώνυμου του επονομαζόμενου «Φραπέ» που απειλεί ευθέως τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ξυλούρης, που ο συνεπώνυμός του κλήθηκε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς το όνομά του βρίσκεται σε δεκάδες συνομιλίες στη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει χαρακτηριστικά προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ πως «ίσως θεωρείς ότι έχεις ασυλία, αλλά όταν σβήσουν τα φώτα και δεν θα λέγεσαι αρχηγός εκεί θα δεις πώς είναι οι γάμοι και τα πανηγύρια».

«Δε σε φοβόμαστε»

Στον Γιώργο Ξυλούρη, τον συνεπώνυμο του επονομαζόμενου «Φραπέ», που έκανε την επίμαχη ανάρτηση που συγκέντρωσε 46 like σε διάστημα έξι ωρών, απάντησε ο Κώστας Τσουκάλας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ μέσα από βίντεο του τονίζει πως «οι αποκαλύψεις του Φραπέ απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν ενοχλήσει πολύ ισχυρά συμφέροντα» και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «σήμερα φτάνουν στο σημείο να εκτοξεύσουν απειλές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι προφανές πως το ΠαΣοΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται, ούτε φοβάται. Θα πάμε τον αγώνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια μέχρι το τέλος»

<br />

Βουλευτές και στελέχη του ΠαΣοΚ ζητούν από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν θέση και να καταδικάσουν την επίμαχη ανάρτηση