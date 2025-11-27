Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να ανασκευάσει τη δήλωσή του ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές.

Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει» επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.