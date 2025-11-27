Η ολομέτωπη κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠαΣοΚ με φόντο τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται. Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη ζητώντας του έστω και τώρα να ανασκευάσει τη δήλωσή του περί κουμπαριάς του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρεται ως «τρολ του διαδικτύου» και ότι από το δημοσίευμα που κατέθεσε στη Βουλή προκύπτει ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν κουμπάρος συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη: «Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος.

Μάλιστα, για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του.

Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».