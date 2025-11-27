«Δεν είναι μελετηροί στο Μέγαρο Μαξίμου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη που διέψευσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ για την κουμπαριά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, επέμεινε ότι υπάρχει κουμπαριά μεταξύ των δύο οικογενειών καταθέτοντας παράλληλα και απόσπασμα εφημερίδας του 2004 που εμφανίζει τον αδερφο του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, τη μέρα του γάμου του που τον πάντρεψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, που καθόταν στα υπουργικά έδρανα. Ο υπουργός Ανάπτυξης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ είπε πως «είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως όλοι, οφείλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς. Έχετε πει ψέματα και πρέπει να ζητήσετε συγνώμη για αυτό». Και συνέχισε: «Κύριε αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλετε να ζητήσετε συγνώμη. Έχετε πει ψέμα, ότι ο πρωθυπουργός είναι κουμπάρος αυτού του τύπου, να ζητήσετε συγνώμη, δεν είναι κουμπάρος του».

Στη συνέχεια, επέμεινε λέγοντας, «έχετε πει ψέματα, δεν έχετε να κερδίσετε κάτι να επιμένετε σε ένα ψέμα» ενώ πρόσθεσε πως «πιέζεστε από την επιστροφή του Τσίπρα, αλλά να είναι τεκμηριωμένα αυτά που λέτε».

«Οι Ξυλούρηδες μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει» είπε ο Ανδρουλάκης – «Λάσπη στον ανεμιστήρα» απάντησε ο Θεοδωρικάκος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε ξανά τον λόγο επιμένοντας στην άποψη του. «Στις επισυνδέσεις οι Ξυλούρηδες μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει, έχουν αναφέρει όλους τους άλλους στο Μαξίμου. Δεν το λέω εγώ, προκύπτει από την δικογραφία». «Εκτίθεστε όπως εξέθεσε το σύνολο της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας για ύπνο τους βουλευτές και ψηφίζοντας επιστολικά, για πρώτη στο μισό αιώνα μεταπολίτευσης, καταπατώντας την ποιότητα της δημοκρατίας και τα ήθη του κοινοβουλευτισμού. Τώρα σας βάζει να λέτε ψέματα, να γίνετε συκοφάντης».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επέμεινε, λέγοντας ότι «εξ όσων πρόλαβα να δω αυτός ο «Φραπές» δεν λέγεται Μανώλης λέγεται Γιώργος. Παρακαλώ κ. Νικητιάδη διαβιβάστε στον αρχηγό της αξ αντιπολίτευσης ότι όταν λέμε ψέματα συνειδητά διαπράττουμε κάτι που είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε σε φασίζουσες καταστάσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο σκοπός».

«Η ΝΔ δεν είναι κόμμα αρίστων, αλλά τυχερών στελεχών»

Νωρίτερα, στην πρώτη τοποθέτηση του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τα όσα ακούγονται στην εξεταστική επιτροπή, λέγοντας «δεν είναι κόμμα αρίστων, αλλά τυχερών στελεχών. Κατά διαβολική σύμπτωση, συνεχώς κερδίζουν σημαντικά ποσά αλλά δεν το θυμούνται. Εμείς κερδίζουμε ένα φλουρί την Πρωτοχρονιά, για να έχουμε καλό χρόνο και το λέμε όλο τον χρόνο». Η «γαλάζια» παράταξη σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι διοργάνωσαν την απόδραση του «Φραπέ», και απέρριψαν το αίτημα του ΠαΣοΚ για βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. «Σήμερα όμως η ΝΔ κάνει κωλοτούμπα και λέει να έρθει ο «Φραπές».

Το ΠαΣοΚ, είπε ο κ. Ανδρουλακης, επιμένει στην άμεση και βίαιη προσαγωγή του, για να δώσει εξηγήσεις. Είστε επικίνδυνοι και προστατεύετε όπως μπορείτε, με όσα μέσα έχετε μια γαλάζια συμμορία που στήθηκε με ευλογίες Βορίδη και Αυγενάκη.

Το δημοσίευμα που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή