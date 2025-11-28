Στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Ξυλούρης. Υπενθυμίζεται, ότι χθες η πλειοψηφία και τα μέλη της, πρότειναν να γίνει νέα κλήτευση, ενώ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσουν ακόμη και σε βίαιη προσαγωγή.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», με τις δεκάδες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή, είχε επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή και εκφράζοντας τον φόβο ότι ίσως αυτοενοχοποιηθεί αν προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή.

Το υπόμνημα που απέστειλε εστάλη στην εισαγγελία με το ερώτημα της απείθειας, ενώ δημιούργησε εστία έντασης μεταξύ των κομμάτων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Η αντιπολίτευση επιμένει στην βίαιη προσαγωγή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη να το επαναλαμβάνει μόλις χθες από το βήμα της Ολομέλειας.

Τέλος, στις 12 Δεκεμβρίου θα εξεταστεί ο Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καθώς και ο Μανώλης Χνάρης, βουλευτής του ΠαΣοΚ. Στις 17 Δεκεμβρίου, θα καταθέσουν οι Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιάννης Μπρατάκος ενώ στις 18 Δεκεμβρίου θα προσέλθει ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Άκης Σκέρτσος.