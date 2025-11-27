Λίγες ώρες πριν η 46χρονη απολογηθεί για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε, μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε, μία σειρά από στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες και τα αίτια της στυγερής δολοφονίας της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, την ώρα που πυκνώνουν οι υποψίες ότι υπήρχε άτομο ή άτομα που γνώριζαν τι είχε συμβεί, προτού η δράστις ομολογήσει.

Η ομολογία

Αν και η 46χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως το κίνητρο του εγκλήματος ήταν η ληστεία, λόγω του εθισμού της στον τζόγο, οι έρευνες συνεχίζονται.

Το Mega παρουσίασε αποσπάσματα από την ομολογία της.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω και εγώ γιατί το έκανα αυτό το κακό. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Θα σας τα εξηγήσω όμως όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πονεμένος. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Προσπαθούσα για χρόνια να κάνω παιδί. Έχω κάνει και εξωσωματικές, αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα πολλές αποβολές. Μετά από τις αποβολές μου, το έριξα στον τζόγο για να ξεχαστώ. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που έκανα αυτό το κακό. Ό,τι και να σας πω, δεν έχω δικαιολογία. Το ξέρω, αλλά θέλω να με ακούσετε και να με καταλάβετε».

«Εκείνη την ημέρα, τα ξημερώματα αποφάσισα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου. Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Επειδή φοβόμασταν να τα έχει εκεί η πεθερά μου, κάποια στιγμή τα είχε πάρει ο άντρας μου για να τα φυλάει στο σπίτι μας και να μην είναι στο σπίτι της μάνας του. Αυτά τα λεφτά όμως χάθηκαν. Δεν τα πήρα εγώ. Από ό,τι καταλάβαμε με τον άντρα μου, τα πήραν κάποιοι φίλοι των παιδιών. Τα παιδιά αυτά είναι δύο αγόρια που έχει ο άντρας μου από προηγούμενο γάμο και μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας, που ήρθατε και μας βρήκατε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να τα επιστρέψουμε στην πεθερά μου, γιατί από το δικό μας σπίτι χάθηκαν, οπότε δικό μας ήταν το φταίξιμο», λέει στην ομολογία της.

«Είχαμε επιστρέψει στην πεθερά μου κάποιο ποσό, 8.000 € για την ακρίβεια, αλλά έπρεπε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Όλο το ποσό ήταν γύρω στις 10.000 €. Τον τελευταίο μήνα όμως η πεθερά μου μας πίεζε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε μαζέψει ακόμη 1.100€ για να της δώσουμε, αλλά τα είχα παίξει στον τζόγο. Ο άντρας μου δεν το ήξερε. Εγώ δεν δουλεύω κι ο άντρας μου για να μας ζήσει, κάνει δύο δουλειές. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω να της πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της, αυτά που της είχαμε δώσει εμείς δηλαδή και μετά να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστούσαμε. Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα».

Η ψυχρή περιγραφή της δολοφονίας

Η 46χρονη συνεχίζει περιγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας της πεθεράς της:

«Στις 23:30 το βράδυ έπεσε ο γενικός διακόπτης στο σπίτι μας. Μετά από λίγο, πήγε ένα από τα παιδιά του άντρα μου και τον ανέβασε, γιατί δεν είχε ίντερνετ. Πριν φύγω από το σπίτι μου, για να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου, έκλεισα τον διακόπτη του σαλονιού. Αυτό το έκανα για να μην καταγράφει η κάμερα που έχουμε στο σαλόνι. Να μη φανεί δηλαδή ότι φεύγω από το σπίτι και με καταλάβουν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι μου μετά από το κακό που έκανα, ανέβασα τον διακόπτη του σαλονιού και τότε άρχισε να καταγράφει πάλι η κάμερα του σαλονιού».

«Έβαλα μαύρα ρούχα, πήρα μία μάσκα μαύρη full face, κουκούλα και κατέβηκα να πάω στο αυτοκίνητό μου. Ξεκίνησα από το σπίτι μου, μετά τις 02:30 τα ξημερώματα. Είχαν κοιμηθεί τα παιδιά και δε με κατάλαβαν. Ο άντρας μου δούλευε βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Έτσι λοιπόν ήταν η ευκαιρία μου για να μη με καταλάβει κανείς. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι της πεθεράς μου. Πάρκαρα το αυτοκίνητο στο δίπλα στενό από αυτό που μένει. Έμεινα στο αυτοκίνητο αρκετή ώρα, γιατί φοβόμουν, γύρω στο 20λεπτο. Το σκεφτόμουν ξανά και ξανά, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά δεν είχα άλλη λύση».

«Δεν ήμουν σίγουρη τι πάω να κάνω. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω, για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα. Αφού λοιπόν το σκέφτηκα και το πήρα απόφαση, πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου. Πήγα στο πίσω μέρος του σπιτιού, πήδηξα τον φράχτη και έσπασα το τζάμι για να μπω. Το τζάμι το έσπασα με ένα κόκκινο εργαλείο, σαν σφυρί που σπάμε τζάμια. Δεν θυμάμαι από πού το πήρα αυτό. Αφού έσπασα το τζάμι μπήκα μέσα. Η πεθερά μου με είδε, αλλά φορούσα κουκούλα, όπως σας είπα. Φορούσα και γάντια. Είχα βρει ένα ζευγάρι παλιά γάντια του άντρα μου, που ήταν μικρά και τα φόρεσα. Έψαξα για τα λεφτά, αλλά δεν τα βρήκα. Δεν ήθελα να την σκοτώσω την πεθερά μου. Αφού δεν έβρισκα τα λεφτά, την πλησίασα και τη ρώτησα πού είναι. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Να φανταστείτε, κάτι κοσμήματα που είχε μέσα στην ντουλάπα και τα βρήκα, δεν τα πήρα».

«Δεν με ενδιέφερε ο εαυτός μου. Την οικογένειά μου ήθελα να βοηθήσω. Αυτή μου απάντησε ότι δεν είχε μέσα στο σπίτι λεφτά, αλλά τότε φοβήθηκα ότι με κατάλαβε. Ότι κατάλαβε δηλαδή πως ήμουν εγώ αυτή που μπήκε στο σπίτι της. Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω. Τη χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δε θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ήθελα να το κάνω και δεν ξέρω γιατί το έκανα».

Η διαφυγή

Όπως λέει η δράστις:

«Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου ”έφυγε” από τη ζωή, βγήκα από το σπίτι από το παράθυρο που μπήκα, πήδηξα τον φράχτη και πήγα προς το αμάξι. Για να γυρίσω στο αμάξι μου, πέρασα από τον δρόμο μπροστά από την εξωτερική είσοδο του σπιτιού. Θέλω να σας πω ότι δεν πείραξα τις κάμερες του σπιτιού της πεθεράς μου. Ήξερα ότι είχε κάμερες, αλλά φορούσα μάσκα και πίστευα ότι δε θα με καταλάβει κανείς. Τα γάντια, την κουκούλα και τα ρούχα μου, τα έπλυνα μόλις γύρισα στο σπίτι, στο μπάνιο του σπιτιού και την επόμενη μέρα τα πέταξα σε κάδο σκουπιδιών. Το σφυρί που έσπασα το τζάμι, το έβαλα μέσα σε μία σακούλα και το πέταξα κι αυτό την επόμενη μέρα. Το αυτοκίνητο από τότε δεν το έπλυνα. Μετά από όλα αυτά, πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να είχα πάει νωρίτερα, μετά τις αποβολές μου. Εκείνο το βράδυ, δεν είχα πάρει φάρμακα. Σας ξαναλέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έχω μετανιώσει για όλα. Ζητώ και πάλι συγνώμη, το οποίο ξέρω ότι δεν είναι αρκετό».

Τα προκλητικά ψέματα για τα λεφτά πριν την ομολογία

Σύμφωνα με το Live News, η 46χρονη κατά την πρώτη της κατάθεση, λίγο μετά τη δολοφονία, έλεγε στις Αρχές πως δεν γνώριζε ότι η πεθερά της είχε χρήματα στο σπίτι της.

«Σήμερα έμαθα ότι μέσα στο σπίτι της η πεθερά μου είχε λεφτά, περίπου 6-8 χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Την αγαπούσα πάρα πολύ την κυρία Στέλλα».

Ωστόσο, στην ομολογία της, παραδέχεται πως γνώριζε ότι υπήρχαν χρήματα στο σπίτι για κάποια ώρα ανάγκης.

«Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Γύρω στα 10.000 €. Τα πήραμε και αργότερα επιστρέψαμε 8.000 €».

Τα όσα λέει η 46χρονη έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα δήλωνε ο σύζυγός της, λίγο μετά τη δολοφονία της μητέρας του. Ο ίδιος είχε αναφέρει πως δε γνώριζε ότι η ηλικιωμένη είχε χρήματα στο σπίτι της.

Διπλό κίνητρο;

Πώς οδηγήθηκε όμως η δράστις στην απόφαση να σκοτώσει την πεθερά της; Άτομα από την οικογένεια, έβλεπαν, με το πέρασμα του χρόνου, τις εντάσεις να πυκνώνουν και να γίνονται όλο και πιο άγριες. «Πριν από λίγους μήνες, όταν είχε πεθάνει ο πεθερός, είχε γίνει χαμός με μία φωτογραφία που έβαλαν στο μνήμα. Η 46χρονη είχε θυμώσει πάρα πολύ, γιατί έλεγε ότι διάλεξαν μία οικογενειακή φωτογραφία από τον καιρό που ο άντρας της ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του γυναίκα και είχε ενοχληθεί πολύ, γιατί γενικά ζήλευε την πρώην του άντρα της».

Άτομο από το περιβάλλον της πρώην συζύγου του άντρα της 46χρονης λέει στην εκπομπή: «Η πρώην σύζυγος του Νίκου, τη θεωρούσε μάνα της την 75χρονη. Ήταν παντρεμένη με τον Νίκο για 21 χρόνια. Μπήκε στην οικογένειά τους στα 19 της χρόνια και έφυγε στα 45 της, ήταν έφηβη κι έφυγε μεσήλικη. Είχε γίνει η μάνα της η Στέλλα. Η καινούρια γυναίκα του Νίκου δεν την ήθελε καθόλου. Γι’ αυτό και είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια και δεν είχε επαφές με κανέναν. Γι’ αυτό και δεν πρόλαβε να δει τα πρώην πεθερικά της πριν πεθάνουν. Μόνο με τα παιδιά της μιλούσε κι αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει. Όσο γι’ αυτά που λέγονται, ότι τα παιδιά τα μεγάλωσε ο πρώην άντρας της και η κατηγορούμενη, φυσικά είναι ανακρίβειες. Τα παιδιά της δεν έφυγαν ποτέ από την αγκαλιά της, ούτε καν το τελευταίο διάστημα που πήγαν να μείνουν με τον πατέρα τους».

Έτσι, το κίνητρο της 46χρονης έγινε στην πορεία διπλό εκτιμούν άτομα από το περιβάλλον της άτυχης 75χρονης. Από τη μία το μίσος για εκείνη και από την άλλη ο τζόγος. «Εκ των υστέρων φαίνεται ότι η 46χρονη είχε διπλό κίνητρο. Τυφλώθηκε από τη ζήλια μην την χωρίσει ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση και σε λεφτά για τον τζόγο».

Οι συγγενείς της 75χρονης είναι πεπεισμένοι πως η 46χρονη μετά το έγκλημα έφυγε με χρήματα από το σπίτι.

«Τώρα η νύφη λέει ότι δεν πήρε χρήματα από το σπίτι της πεθεράς, αλλά στο σπίτι δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Είναι δυνατόν να μην είχε ούτε ένα ευρώ η γυναίκα στο σπίτι της; Και μετά η νύφη δεν εξήγησε σε κανέναν γιατί πήγε την άλλη μέρα στο πατρικό της στην Πετρούπολη».

Το πρόσωπο – κλειδί

Τις πρώτες ώρες, μετά τη στυγερή δολοφονία, οι στενοί συγγενείς της 75χρονης επεξεργάζονται στοιχεία και πληροφορίες. Κάποιοι από τότε υποψιάζονταν την 46χρονη, αλλά δεν είχαν στα χέρια τους στοιχεία.

«Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια ”να την προσέχετε τη νύφη μου”. Μετά το φονικό, όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής ”ρε συ, μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;”, αυτός απαντούσε ”ρε πάτε καλά;”».

Μετά την ομολογία της, οι στενοί συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας πιστεύουν ότι επί 25 μέρες κάποιος ή κάποιοι γνώριζαν και την κάλυπταν.

«Υπάρχουν έντονες υποψίες στην οικογένεια για ένα δεύτερο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της την Παρασκευή και την Κυριακή έφυγε αυθημερόν και πήγε στο πατρικό της στην Πετρούπολη. Πιστεύουν ότι κάποιος την καλύπτει».

Είχε αποκαλύψει η ίδια τα όσα έκανε τη νύχτα της δολοφονίας; Είχε ζητήσει από κάπου βοήθεια για να αποπροσανατολιστούν οι Αρχές; Ποιο θα μπορούσε να είναι το άτομο που θα δεχόταν να κάνει κάτι τέτοιο;

«Παρασκευή έγινε το έγκλημα και η 46χρονη μπήκε στο κάδρο Δευτέρα πρωί. Την Δευτέρα πήγαν και την κατήγγειλαν στην Αστυνομία, γιατί αρχικά κάτι δεν τους πήγαινε καλά, μετά όμως είχαν και σημάδια. Τρίτη πρωί το είπαν και στην ίδια, ότι την θεωρούν βασική ύποπτη και την ενημέρωσαν ότι πήγαν στη ΓΑΔΑ».