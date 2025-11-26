Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 28/11 πήρε η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δικηγόρος της Βασίλης Ταουξής μίλησε για προβλήματα ψυχιατρικής φύσης.

«Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Η υπόθεση που κληθήκαμε να αναλάβουμε έχει τεράστια προβλήματα, που κυρίως άπτονται της προσωπικότητας της κυρίας κατηγορουμένης. Εκ πρώτης όψεως διαγιγνώσκουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με σχέση με τη διανοητική και ψυχιατρική της κατάσταση. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες έγγραφα από τις προηγούμενές της νοσηλείες» είπε.

«Δεν έχουμε σκοπό να αποκρύψουμε τίποτα. Θέλουμε να χυθεί φως σε αυτή τη δύσκολη υπόθεση που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει άδοξα τη ζωή της η γιαγιά, στη μνήμη της οποίας γονατίζουμε και διατυπώνουμε τη θλίψη και τον σεβασμό μας» αναφέρει.

«Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μιλήσουμε. Οι αστυνομικοί με διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι σε κατάσταση διανοητικού ελέγχου, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, αρνείται να λάβει τροφή. Η σχέση που είχε με τη γιαγιά ήταν πολύ καλή, τη φρόντιζε και την εξυπηρετούσε. Ποιος κακός δαίμοντας την έβαλε να κάνει ληστεία, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Χρώσταγε πολλά, δεν ξέρουμε πόσα ούτε σε ποιους.

Τα λάθη της 46χρονης

Η 46χρονη έκανε μια σειρά από λάθη που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της. Το σημαντικότερο αφορά στην κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως την αναγνώρισε.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.