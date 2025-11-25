Μόνο αρρωστημένη φαντασία μπορεί να δικαιολογήσει το μένος με το οποίο η 46χρονη που ομολόγησε τη στυγνή δολοφονία της πεθεράς της, με το οποίο βασάνιζε την 75χρονη επί τουλάχιστον μισή ώρα, προκειμένου να αποκαλύψει που έκρυβε το κομπόδεμά της, πριν την αποτελειώσει, με την άτυχη ηλικιωμένη να εκλιπαρεί για έλεος και λίγο πριν το τέλος να ψέλνει το «πάτερ ημών.

Όπως αποκάλυψε στο Mega, o αστυνομικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ» και «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, παρά το γεγονός ότι η 46χρονη νύφη είχε στρέψει την κάμερα ασφαλείας προς τον τοίχο, ώστε να μη φαίνεται εικόνα, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Έτσι καταγράφηκαν περίπου 30 με 40 λεπτά βασανιστηρίων: απειλές, ξυλοδαρμός, χτυπήματα και οι απελπισμένες κραυγές της ηλικιωμένης, η οποία παρακαλούσε συνεχώς για τη ζωή της.

Από τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, καταρρίπτεται και ο ισχυρισμός της καθ’ ομολογίαν δράστιδος του σκληρού εγκλήματος ότι σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα του συζύγου της, επειδή την αναγνώρισε. Η 75χρονη δεν κατάλαβε καν ότι δέχεται επίθεση από γυναίκα, καθώς η δράστις φορούσε full face μάσκα και απέφευγε να μιλάει, παρά μόνο ψιθύριζε, προσπαθώντας να αλλοιώσει τη φωνή της. Σε όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου της, φώναζε: «Αγόρι μου, μη με χτυπάς».

Όπως φαίνεται, η 46χρονη εισέβαλε στο σπίτι της πεθεράς της, πιθανότατα αναζητώντας χρήματα για να τζογάρει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η δράστις ζητούσε επίμονα χρήματα από την ηλικιωμένη και έψαχνε το σπίτι, χτυπώντας τη επανειλημμένα. Όταν μάλιστα το θύμα κατάλαβε ότι πεθαίνει, ακούστηκε να ψέλνει το «Πάτερ ημών».

Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη της 46χρονης μέσα από τις κάμερες ασφαλείας: η αλλαγή της κατεύθυνσης, η απενεργοποίηση των καμερών στο σπίτι της την ώρα που έφευγε και επέστρεφε, αλλά και η καταγραφή του οχήματός της κοντά στο σημείο, αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία.

Η γυναίκα ομολόγησε τελικά τη δολοφονία, ενώ οι Αρχές ερευνούν επιπλέον στοιχεία που ενισχύουν το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο και ιδιαίτερα σκληρό έγκλημα.

Η πολιτική… καριέρα με τη Χρυσή Αυγή

Ο σύζυγός της είχε μιλήσει στο Live News, λίγες ώρες μετά τη στυγνή δολοφονία, όταν του ήταν ακόμη αδύνατον να υποψιαστεί τη γυναίκα του.

Πριν από 25 μέρες, την υπόθεση κάλυπτε ένα πέπλο μυστηρίου. Η 46χρονη, όπως έλεγε ο σύζυγός της, προσπαθούσε να συμπαρασταθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην αδερφή του.

«Όταν δίπλα σου έχεις εκείνη τη μοναδική γυναίκα που σε στηρίζει σε όλες τις δύσκολες στιγμές σου, δε σκέφτεσαι καν να κάνεις πίσω, δεν μπορείς να δειλιάσεις για τίποτα και κανέναν που στέκεται στον δρόμο σου… Όταν μοιράζεσαι ίδιες ιδέες, όνειρα και ιδανικά, δεν μπορείς παρά να νιώθεις ευλογημένος. Όσο έχω εσένα, δε φοβάμαι κανέναν. Υπήρχες πάντα μέσα στην ζωή μου».

Η 46χρονη όμως είχε προσπαθήσει να χτίσει καριέρα και στην πολιτική, εντασσόμενη στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και μάλιστα είχε κατέλθει ως υποψήφια σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές.

Όπως φαίνεται από αναρτήσεις της, είχε ασπαστεί πλήρως την ιδεολογία της νεοναζιστικής οργάνωσης. Σε είδηση για δολοφονία άντρα από τον πατέρα της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί ότι βίαζε, η ίδια είχε σχολιάσει:

«Λέω και εγώ, είχε Έλληνας τέτοια αρ@@; Όπως και να ‘χει, μπράβο στον πατέρα».

Το 2012, είχε κατέβει με την «Χρυσή Αυγή» στη Α΄ Θεσσαλονίκης και είχε βγει τρίτη από το τέλος με 4.691 ψήφους. Παρέμεινε στους κόλπους της οργάνωσης του Νίκου Μιχαλολιάκου και τα επόμενα χρόνια κατέβηκε ως υποψήφια στην Αττική.

«Οι Έλληνες είναι μία ιδιαίτερη φυλή και καλά θα κάνουν και οι γυναίκες, γιατί οι Ελληνίδες έχουν σκαρτέψει, καλά θα κάνουν να μη μιμούνται τα πρότυπα αυτά που βλέπουν στα περιοδικά ή οπουδήποτε. Να είναι καθεμιά η προσωπικότητά της, αυτό που είναι, η Ελληνίδα. Να ξέρετε, δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι ούτε Άγγλοι ούτε Αμερικάνοι. Είμαστε Έλληνες! Μια ιδιαίτερη φυλή σε έναν ιδιαίτερο τόπο», έλεγε η ίδια.

Το 2015, κατέβηκε υποψήφια στη B΄ Αθηνών, στις εκλογές του Γενάρη, όταν συγκέντρωσε 848 σταυρούς. Το 2019, ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Τι έλεγε ο σύζυγος της δολοφόνου για τα χρήματα

Ο γιος του θύματος και σύζυγος της δολοφόνου είχε δηλώσει αρχικά, σχετικά με τα χρήματα που είχε η μητέρα του στο σπίτι, πως δεν το γνώριζε, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα είπε πως κάποια από τα μέλη της οικογένειας γνώριζαν για την ύπαρξη των χρημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, η ηλικιωμένη είχε δώσει στο παρελθόν το κομπόδεμα των 10.000 ευρώ που είχε μαζέψει, στον γιο της, καθώς φοβόταν μην την ληστέψουν. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν από το σπίτι του.

Εκείνος, νιώθοντας άσχημα, κατάφερε να μαζέψει 8.000 ευρώ και να τα επιστρέψει στη μητέρα του. Το ποσό που υπολειπόταν, κατάφερε να συγκεντρώσει λίγους μήνες μετά. Ωστόσο, αυτό το ποσό δε δόθηκε ποτέ στην ηλικιωμένη, αλλά ούτε έχει βρεθεί έως σήμερα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η 46χρονη είχε κλέψει αυτά τα χρήματα από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ένα ερώτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει και στις Αρχές.