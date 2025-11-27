Μετανιωμένη δηλώνει η 46χρονη για τη φριχτή δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, ενώ περιμένει να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σε δήλωσή της μέσα από τη φυλακή η γυναίκα αναφέρει στον ΑΝΤ1: «Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό».