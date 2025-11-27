Μετανιωμένη δηλώνει η 46χρονη για τη φριχτή δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, ενώ περιμένει να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Σε δήλωσή της μέσα από τη φυλακή η γυναίκα αναφέρει στον ΑΝΤ1: «Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό».
«Δεν θέλει να πέσει στα μαλακά»
Υπό κατάρρευση βρίσκεται η 46χρονη όπως είπε ο δικηγόρος της Βασίλης Ταουξής. Όπως τόνισε η πελάτισσά του δεν έχει να πει κάτι περισσότερο από όσα έχει ήδη πει και επισήμανε ότι «δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”».
«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της» είπε ο κ. Ταουξής.
«Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν» ανέφερε και συνέχισε: «Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμ. Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της».