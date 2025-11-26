Ο εθισμός στον τζόγο και τα οικονομικά προβλήματα έβαψαν με αίμα τα χέρια της 46χρονης στη Σαλαμίνα, που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της και το ομολόγησε χθες (25/11).

Αρχικά οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πρόκειται για ληστεία, ωστόσο, η κόρη της 75χρονης υποψιαζόταν τη γυναίκα από την πρώτη στιγμή και είχε πει στην κόρη και την εγγονή της πως πρέπει γενικά όλοι να την προσέχουν.

Η δράστιδα είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού ώστε να μην καταγραφεί. Όμως ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα στο ηχητικό ντοκουμέντο να ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν ξεψυχήσει.

Η 75χρονη δεν κατάλαβε καν ότι δέχεται επίθεση από γυναίκα, καθώς η δράστις φορούσε full face μάσκα και απέφευγε να μιλάει, παρά μόνο ψιθύριζε, προσπαθώντας να αλλοιώσει τη φωνή της. Σε όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου της, φώναζε: «Αγόρι μου, μη με χτυπάς».

Επιπλέον ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της την πρόδωσαν, ενώ βίντεο από τη διαφυγή της εξετάζεται από την αστυνομία.

«Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος»

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης.

Όπως τόνισε το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. «Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».

Το κίνητρο της δολοφονίας

Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε το ζευγάρι, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να της τα φυλάνε εκείνοι.

Το ποσό αυτό όμως κάποια στιγμή χάθηκε, με τις Αρχές να πιστεύουν ότι η καθ’ ομολογία δολοφόνος, το έχασε στον τζόγο. Ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ που μάζευε σταδιακά.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη για να καλύψει και τη νέα απώλεια των χρημάτων που επίσης έπαιξε στον τζόγο αποφάσισε να στήσει τη ληστεία.

Η παρουσία στη Χρυσή Αυγή

Εκτός από τον εθισμό της στον τζόγο, η 46χρονη είχε για χρόνια ενεργή παρουσία στη «Χρυσή Αυγή». Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης, το 2015 κατέβηκε στη Β’ Αθηνών, ενώ το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

Ο σύζυγός της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί να πιστέψει ότι η μητέρα του πέθανε από το χέρι της γυναίκας του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.