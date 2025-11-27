Αύριο Παρασκευή 28/11 θα απολογηθεί η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου η γυναίκα είναι αδίστακτη, μια προσωπικότητα επικίνδυνη που διαμορφώθηκε μέσα στα χρόνια, με πυρήνα της τον τζόγο.

«Αυτό το θέατρο το έχουμε δει και σε άλλα οικογενειακά στυγερά εγκλήματα. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι το αδίστακτο κομμάτι αυτής της γυναίκας ακόμη και όταν εκλιπαρούσε η πεθερά της, δεν σταματούσε. Είναι άλλο η ψυχική ασθένεια, άλλο το ψυχιατρικό περιστατικό και άλλο ο κακός χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνιστούν ανθρωποκτόνο δράση» είπε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Και συνέχισε: «Ο τζόγος είναι όντως ψυχιατρική διαταραχή. Από εκεί και πέρα αυτό δεν συνιστά ανθρωποκτόνο δράση. Είναι επικίνδυνη προσωπικότητα, και αυτό που κατηγορεί στους άλλους πχ αναφορικά με τους αλλοδαπούς, το εκτέλεσε η ίδια. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα που έχει στηθεί στα χρόνια. ο τζόγος δεν είναι ο πυρήνας».

«Δεν θέλει να πέσει στα μαλακά»

Υπό κατάρρευση βρίσκεται η 46χρονη όπως είπε ο δικηγόρος της Βασίλης Ταουξής. Όπως τόνισε η πελάτισσά του δεν έχει να πει κάτι περισσότερο από όσα έχει ήδη πει και επισήμανε ότι «δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”»

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της» είπε ο κ. Ταουξής.

«Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν» ανέφερε και συνέχισε: «Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμ. Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της».

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», συνέχισε ο κ. Ταουξής.

«Υπήρχαν ερασιτεχνικά λάθη»

Ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ, Χρήστος Συνδρεβέλης ανέφερε ότι η 46χρονη βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο των υπόπτων και τόνισε ότι «υπήρχαν ερασιτεχνικά λάθη, καθώς προσπάθησε να καλύψει κάποια ίχνη».

«Να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Ανθρωποκτονιών και του Εγκληματολογικών Ερευνών διότι ήταν σημαντικές υπηρεσίες για το δέσιμο της δικογραφίας. Το να καταφέρεις να αποσπάσεις ομολογία έχουν συμβεί δύο πράγματα: είτε νιώθει τύψεις συνειδήσεως είτε θα είναι τόσο δεμένη η δικογραφία που θα υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία και θα αναγκαστεί να ομολογήσει για να δείξει μετέπειτα και την μεταμέλεια του στο δικαστήριο» επισήμανε.

«Προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν η 46χρονη στο κάδρο» είπε. «Υπήρχαν ερασιτεχνικά λάθη, καθώς προσπάθησε να καλύψει κάποια ίχνη. Σημαντικό στοιχείο θεωρώ είναι η αποχώρηση από την οικία καθώς ταυτοποιήθηκε στον χώρο και στον τόπο την ώρα του εγκλήματος. Αυτό δεν το είχε υπολογίσει. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει συνεργός» κατέληξε.

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι αρχικές εκτιμήσεις στο σπίτι της 75χρονης έκαναν λόγο για εισβολή αγνώστων με σκοπό την ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

Η γυναίκα φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες, για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι. Οι Αρχές κατάφεραν από κάμερες ασφαλείας να «πιάσουν» το μαύρο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η 46χρονη κατά τη διαφυγή της μετά τη δολοφονία της πεθεράς της.

Η γυναίκα, που σήμερα επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα και εξαρτήσεις στον τζόγο, για περίπου έναν μήνα έπαιζε θέατρο στους συγγενείς της 75χρονης. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο σημείο του στυγερού εγκλήματος διότι ανησυχούσε που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα η πεθερά της.

Έδειχνε συντετριμμένη και θρηνούσε για τον χαμό που η ίδια είχε προκαλέσει. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να χτίσει άλλοθι, επισκέφθηκε ακόμη και ψυχίατρο, ενώ την ημέρα της κηδείας στεκόταν «βράχος» δίπλα στον σύζυγό της που αναζητούσε τους δολοφόνους της μητέρας του.