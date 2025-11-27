Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τη σορό του 19χρονου στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 26/11 στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη.

Σύμφωνα με το patris.gr, νωρίτερα στο αεροδρόμιο είχαν φτάσει μέλη της οικογένειας, προκειμένου να παραστούν στην παραλαβή της σορού και να συνοδεύσουν τον νεαρό στο Τυμπάκι. Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ εκτός του ήταν κάτοικος Τυμπακίου είχε και στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο για να φέρει τη σορό του παιδιού του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Τυμπάκι, όπου σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα θα διανυκτερεύσει στο σπίτι του, προκειμένου να τον πενθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τον τελευταίο αποχαιρετισμό να δίνεται στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ-Γιώργο.

«Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα»

Στη Ρόδο, συνεχίζονται οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος οπλίτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης από το Τυμπάκι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη μεταχείριση χειροβομβίδας, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και αυτοψίας στο σημείο του περιστατικού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους τόνισε: «Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων. Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή εγκληματική ενέργεια μέχρι αμέλεια, και θα διαπιστωθεί αν ο 19χρονος είχε την κατάλληλη εκπαίδευση για να χειρίζεται το συγκεκριμένο υλικό».