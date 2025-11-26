Μόλις δύο ημέρες υπηρετούσε στη Ρόδο ο νεαρός επαγγελματίας πολίτης, που έχασε ακαριαία τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης, όταν εξερράγη αμυντική χειροβομβίδα, σε πεδίο βολής στην Αφάντου, τραυματίζοντας την ίδια ώρα σοβαρά κι έναν 39χρονο επιλοχία ΕΠΟΠ, πατέρα δύο μικρών παιδιών.

Όπως μεταδίδει το Patris.gr, ο 19χρονος Ραφαήλ είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ) τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο πατέρας του, αξιωματικός του Λιμενικού, μιλώντας στο MEGA και το Live News, λέει: «Το παιδί δυστυχώς ”έφυγε”. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε, μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα. Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Στη Ρόδο με τεχνικό σύμβουλο ο τραγικός πατέρας

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη. Θέλουμε να μάθουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ο Ραφαήλ βρήκε τραγικό θάνατο», δήλωσε στο Cretalive.gr ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου φαντάρου, Γιώργος Κοκοσάλης, λίγο πριν ταξιδέψει στην Ρόδο μαζί με τον πατέρα του θύματος, αλλά και τεχνικό σύμβουλο, ειδικό στις εκρηκτικές ύλες και στα πυροβόλα όπλα κ. Γιάννη Τσιάμπα.

Οι τρεις άνδρες – με πρώτον τον πατέρα που θα ταξιδέψει εντός της ημέρας – αναμένεται να μεταβούν στο νησί, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία προκειμένου να έχουν άμεση εικόνα της προανάκρισης, αλλά και να υποβάλλουν κρίσιμα αιτήματα, που εκτιμάται ότι είναι κομβικής σημασίας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών θα ερευνηθεί και το ενδεχόμενο της αστοχίας υλικού της αμυντικής χειροβομβίδας.

Ο πατέρας, μέσα στο πένθος και στον πόνο του, διατηρεί την ψυχραιμία του και κάνει κινήσεις, ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο η διαδικασία ανάδειξης όλης της αλήθειας για τις συνθήκες, υπό τις οποίες έχασε το παιδί τη ζωή του.

Οι χειροβομβίδες

Οι χειροβομβίδες του ΕΣ είναι διαφόρων τύπων. Υπάρχουν για θεωρητική διδασκαλία, εκπαίδευση, και πραγματικές. Υπάρχουν αμυντικές και επιθετικές, καθώς και ασκήσεων και χημικές. Τα κύρια μέρη τους είναι το διαρρηκτικό γέμισμα, ο πυροδοτικός μηχανισμός και το σώμα της χειροβομβίδας. Η ακτίνα δράσης ξεκινά από μερικές δεκάδες μέτρα και ο χρόνος έκρηξης είναι περί τα 5 δευτερόλεπτα.

«Οι αμυντικές χειροβομβίδες χαρακτηρίζονται ως προς το όριο ζωής τους ως INDEFINITE (Μη Καθορισμένο) και ενδέχεται να μην απαιτείται καμία επιπλέον επιθεώρηση, εφόσον αποθηκεύονται και επιθεωρούνται σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια AFMAN 91-201, TO 11A-1-10 και TO 11A13-10-7. Ο χρόνος καθυστέρησης(+21°C) είναι 4 sec με απόκλιση (-0,5 έως 1 sec). Η αντίσταση περόνης είναι από 7 έως 19 Kg», ορίζουν οι προδιαγραφές του ΕΣ για τις χειροβομβίδες.

Θεωρητικά, είναι αδύνατον το υλικό να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Από την άλλη, στην Κύπρο έχει υπάρξει τέτοιο περιστατικό. Οι χειροβομβίδες τότε ήταν αιγυπτιακές.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο πένθος κυρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη Ρ.Γ.

Το πένθος θα διαρκέσει από σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.