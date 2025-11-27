Στην Κρήτη θα επιστρέψει σήμερα (27/11) με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας η σορός του 19χρονου Ραφαήλ, του στρατιώτη που βρήκε τραγικό θάνατο σε πεδίο βολής στη Ρόδο, όταν κατά τη διάρκεια άσκησης εξερράγη χειροβομβίδα.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

«Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηράκλειο. Μας είπαν πως θα ταξιδέψει αύριο (σ.σ. σήμερα) από Ρόδο με C130», δήλωσε στο Creta24, εμφανώς συντετριμμένος, o πατέρας του 19χρονου, το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ρόδο. Νωρίτερα σε δηλώσεις του τόνισε πως το μόνο που θέλει είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, που βρισκόταν μαζί με τον γιο του την ώρα της έκρηξης και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, Μάνος Γαλυφιανάκης, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του.

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο πένθος κυρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη.

Το πένθος ξεκίνησε χθες Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η κατάθεση του 39χρονου πυροτεχνουργού, όταν βγει από το νοσοκομείο, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος, όπως και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών. Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και ο 39χρονος επιλοχίας έκαναν ως πυροτεχνουργοί τον έλεγχο των χειροβομβίδων πριν αυτές μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν οι δύο στρατιωτικοί είχαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης του Σώματος Υλικού Πολέμου με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, είχε αποφοιτήσει από το σχετικό σχολείο και μετατέθηκε στη Ρόδο περίπου πριν μία εβδομάδα.

Οι πρώτες τεχνικές ενδείξεις και τα ερωτήματα ασφαλείας

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο. Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων.

Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.