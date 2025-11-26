Από το Ηράκλειο της Κρήτης κατάγεται ο 19χρονος ΕΠΟΠ που έχασε ακαριαία τη ζωή του σε πεδίο βολής στη Ρόδο, μετά από έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου, που είναι Διοικητής Λιμενικού Σταθμού σε περιοχή του Ηρακλείου, επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει τον γιο του.

Δεν είναι γνωστό εάν θα έπαιρνε μετάθεση ή εάν απλά θα μετέβαινε στο νησί για να δει το παιδί του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως, σύμφωνα με υπηρεσιακές ενδείξεις, ο 19χροονος είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στη μονάδα.

Τα νεότερα για την υγεία του 39χρονου βαριά τραυματία

Ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε από τον αγκώνα στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο τραυματίας είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.

Οι πρώτες τεχνικές ενδείξεις και τα ερωτήματα ασφαλείας

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο. Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων.

Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Η δήλωση ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο. Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία.

Συλλυπητήρια από Δένδια